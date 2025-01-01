Menu
2016 MERCEDES S 550 4MATIC LWB AMG PACKAGE HAS LANDED.  4.7L TWIN TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 449HP AND 516LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, ADAPTIVE LANE KEEP ASSIST, ATTENTION ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING ASSIST, DRIVE ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEATED SEATS FRONT & REAR, COOLED SEATS FRONT & REAR, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, MASSAGE SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, REAR AUTOMATIC SUNSHADES, MERCEDES DRIVE SELECT, AMG PACKAGE, LONG WHEEL BASE, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2016 Mercedes-Benz S-Class

128,770 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2016 Mercedes-Benz S-Class

LWB|AMG PKG|NAVI|360CAM|ACC|LKA|MASSAGE SEATS|

13047248

2016 Mercedes-Benz S-Class

LWB|AMG PKG|NAVI|360CAM|ACC|LKA|MASSAGE SEATS|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

$CALL

+ taxes & licensing

Used
128,770KM
Excellent Condition
VIN WDDUG8FB2GA206158

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 128,770 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. NO ACCIDENT VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2016 MERCEDES S 550 4MATIC LWB AMG PACKAGE HAS LANDED.  4.7L TWIN TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 449HP AND 516LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, ADAPTIVE LANE KEEP ASSIST, ATTENTION ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING ASSIST, DRIVE ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEATED SEATS FRONT & REAR, COOLED SEATS FRONT & REAR, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, MASSAGE SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, REAR AUTOMATIC SUNSHADES, MERCEDES DRIVE SELECT, AMG PACKAGE, LONG WHEEL BASE, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Media / Nav / Comm

DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Suspension

Air Suspension

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Hands-Free Liftgate
Automatic Parking

2016 Mercedes-Benz S-Class