2016 Mercedes-Benz S-Class
LWB|AMG PKG|NAVI|360CAM|ACC|LKA|MASSAGE SEATS|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 128,770 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. NO ACCIDENT VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2016 MERCEDES S 550 4MATIC LWB AMG PACKAGE HAS LANDED. 4.7L TWIN TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 449HP AND 516LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, ADAPTIVE LANE KEEP ASSIST, ATTENTION ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING ASSIST, DRIVE ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEATED SEATS FRONT & REAR, COOLED SEATS FRONT & REAR, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, MASSAGE SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, REAR AUTOMATIC SUNSHADES, MERCEDES DRIVE SELECT, AMG PACKAGE, LONG WHEEL BASE, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
