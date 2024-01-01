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♦️CERTIFIED<br><div>♦️NO ACCIDENT ♦️2 YEARS WARRANTY INCLUDED DETAIL FANATIC, THIS TRUCK HAS THE PERFECT OPTIONS INCLUDED 2016 DODGE RAM 1500 CREW CAB V8 HEMI IN PRESTINE CONDITION, PERSONAL USE VEHICLE WITH RUST PROOFING UNDERNEATH, BEEN VERY WELL TAKEN CARE OF -ACTION TRUCK CAP INCLUDED -ALPINE INFOTAINMENT SYSTEM -BACKUP CAMERA -UPGRADED RIMS -AFTERMARKET MATS THIS TRUCK SAVES YOU MONEY WITHOUT THE NEED TO SPEND ON ACCESSORIES -FRESH OIL AND FILTER -NEW BREAKS # BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE! # FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE! PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES. PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS 4165270101 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L2X5 </div>

2016 RAM 1500

155,000 KM

Details Description

$24,995

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2016 RAM 1500

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2016 RAM 1500

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

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Certified

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Used
155,000KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 155,000 KM

Vehicle Description

♦️CERTIFIED
♦️NO ACCIDENT
♦️2 YEARS WARRANTY INCLUDED

DETAIL FANATIC, THIS TRUCK HAS THE PERFECT OPTIONS INCLUDED

2016 DODGE RAM 1500 CREW CAB V8 HEMI IN PRESTINE CONDITION, PERSONAL USE VEHICLE WITH RUST PROOFING UNDERNEATH, BEEN VERY WELL TAKEN CARE OF

-ACTION TRUCK CAP INCLUDED
-ALPINE INFOTAINMENT SYSTEM
-BACKUP CAMERA
-UPGRADED RIMS
-AFTERMARKET MATS

THIS TRUCK SAVES YOU MONEY WITHOUT THE NEED TO SPEND ON ACCESSORIES

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TERMINAL MOTORS
4165270101
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L2X5 

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1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

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