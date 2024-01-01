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2016 RAM 1500
2016 RAM 1500
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$24,995
+ taxes & licensing
Used
155,000KM
Excellent Condition
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Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 6
- Mileage 155,000 KM
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Vehicle Description
♦️CERTIFIED
♦️NO ACCIDENT
♦️2 YEARS WARRANTY INCLUDED
DETAIL FANATIC, THIS TRUCK HAS THE PERFECT OPTIONS INCLUDED
2016 DODGE RAM 1500 CREW CAB V8 HEMI IN PRESTINE CONDITION, PERSONAL USE VEHICLE WITH RUST PROOFING UNDERNEATH, BEEN VERY WELL TAKEN CARE OF
-ACTION TRUCK CAP INCLUDED
-ALPINE INFOTAINMENT SYSTEM
-BACKUP CAMERA
-UPGRADED RIMS
-AFTERMARKET MATS
THIS TRUCK SAVES YOU MONEY WITHOUT THE NEED TO SPEND ON ACCESSORIES
-FRESH OIL AND FILTER
-NEW BREAKS
# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
# FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!
PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES.
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
4165270101
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L2X5
♦️NO ACCIDENT
♦️2 YEARS WARRANTY INCLUDED
DETAIL FANATIC, THIS TRUCK HAS THE PERFECT OPTIONS INCLUDED
2016 DODGE RAM 1500 CREW CAB V8 HEMI IN PRESTINE CONDITION, PERSONAL USE VEHICLE WITH RUST PROOFING UNDERNEATH, BEEN VERY WELL TAKEN CARE OF
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4165270101
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L2X5
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Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Call Dealer
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2016 RAM 1500