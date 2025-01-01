$26,995+ taxes & licensing
Make it Yours
2016 RAM 1500
Rebel
2016 RAM 1500
Rebel
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$26,995
+ taxes & licensing
Used
155,000KM
VIN 1C6RR7YT1GS360890
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 155,000 KM
Vehicle Description
♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED ♦️ NO ACCIDENTS ♦️ REBEL EDITION – OFF-ROAD READY ♦️ 5.7L V8 HEMI ENGINE
NEW ARRIVAL – 2016 DODGE RAM 1500 REBEL CREW CAB. A CLEAN, ACCIDENT-FREE TRUCK WITH AGGRESSIVE STYLING, STRONG PERFORMANCE, AND OFF-ROAD CAPABILITY. BUILT TO HANDLE WORK, ADVENTURE, AND DAILY DRIVING WITH EASE.
155,000 KMS
EQUIPPED WITH: - 5.7L V8 HEMI ENGINE - 4X4 DRIVETRAIN - CREW CAB CONFIGURATION - UNIQUE REBEL INTERIOR & EXTERIOR STYLING - HEATED STEERING WHEEL - TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM - BACKUP CAMERA - BLUETOOTH CONNECTIVITY - POWER SEATS
BEDLINER - OFF-ROAD SUSPENSION PACKAGE
ALLOY WHEELS
AND MORE...
## BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED ♦️ NO ACCIDENTS ♦️ REBEL EDITION – OFF-ROAD READY ♦️ 5.7L V8 HEMI ENGINE
NEW ARRIVAL – 2016 DODGE RAM 1500 REBEL CREW CAB. A CLEAN, ACCIDENT-FREE TRUCK WITH AGGRESSIVE STYLING, STRONG PERFORMANCE, AND OFF-ROAD CAPABILITY. BUILT TO HANDLE WORK, ADVENTURE, AND DAILY DRIVING WITH EASE.
155,000 KMS
EQUIPPED WITH: - 5.7L V8 HEMI ENGINE - 4X4 DRIVETRAIN - CREW CAB CONFIGURATION - UNIQUE REBEL INTERIOR & EXTERIOR STYLING - HEATED STEERING WHEEL - TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM - BACKUP CAMERA - BLUETOOTH CONNECTIVITY - POWER SEATS
BEDLINER - OFF-ROAD SUSPENSION PACKAGE
ALLOY WHEELS
AND MORE...
## BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Convenience
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Seating
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Additional Features
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Terminal Motors
2015 Mitsubishi Outlander GT 146,000 KM $12,995 + tax & lic
2008 Nissan Versa 1.8 SL 161,000 KM $5,995 + tax & lic
2018 Kia Stinger GT 116,000 KM $23,995 + tax & lic
Email Terminal Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
$26,995
+ taxes & licensing>
Terminal Motors
416-527-0101
2016 RAM 1500