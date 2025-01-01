Menu
<div><span style=font-size: 1em;>♦️ CERTIFIED</span><br></div><div>♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED </div><div>♦️ NO ACCIDENTS </div><div>♦️ REBEL EDITION – OFF-ROAD READY </div><div>♦️ 5.7L V8 HEMI ENGINE </div><div><br></div><div> NEW ARRIVAL – 2016 DODGE RAM 1500 REBEL CREW CAB. A CLEAN, ACCIDENT-FREE TRUCK WITH AGGRESSIVE STYLING, STRONG PERFORMANCE, AND OFF-ROAD CAPABILITY. BUILT TO HANDLE WORK, ADVENTURE, AND DAILY DRIVING WITH EASE. </div><div><br></div><div> 155,000 KMS </div><div><br></div><div> EQUIPPED WITH: </div><div>- 5.7L V8 HEMI ENGINE </div><div>- 4X4 DRIVETRAIN </div><div>- CREW CAB CONFIGURATION </div><div>- UNIQUE REBEL INTERIOR & EXTERIOR STYLING  </div><div>- HEATED STEERING WHEEL </div><div>- TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM </div><div>- BACKUP CAMERA </div><div>- BLUETOOTH CONNECTIVITY </div><div>- POWER SEATS BEDLINER </div><div>- OFF-ROAD SUSPENSION PACKAGE ALLOY WHEELS AND MORE... </div><div><br></div><div>## BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE! PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.<br></div>

2016 RAM 1500

155,000 KM

$26,995

+ taxes & licensing
2016 RAM 1500

Rebel

2016 RAM 1500

Rebel

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$26,995

+ taxes & licensing

Used
155,000KM
VIN 1C6RR7YT1GS360890

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 155,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101

$26,995

Terminal Motors

416-527-0101

2016 RAM 1500