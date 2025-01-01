$24,995+ taxes & licensing
Make it Yours
2016 Volkswagen Golf
R
2016 Volkswagen Golf
R
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$24,995
+ taxes & licensing
Used
128,000KM
Excellent Condition
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 128,000 KM
Vehicle Description
#CERTIFIED
#2 YEARS WARRANTY INCLUDED
#NO ACCIDENTS
#292 HP TURBOCHARGED PERFORMANCE
#4MOTION ALL-WHEEL DRIVE
NEW ARRIVAL – 2016 VOLKSWAGEN GOLF R IN BLUE ON BLACK. A CLEAN, ACCIDENT-FREE HOT HATCH THAT COMBINES REFINED GERMAN ENGINEERING WITH EXCITING PERFORMANCE AND DAILY PRACTICALITY.
• 128,000 KMS
EQUIPPED WITH:
• 2.0L TURBOCHARGED ENGINE (292 HP)
• 6-SPEED DSG AUTOMATIC TRANSMISSION
• 4MOTION ALL-WHEEL DRIVE
• HEATED LEATHER SEATS
• BACKUP CAMERA
• BLUETOOTH CONNECTIVITY
• DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL
• TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM
• KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START
• DRIVE MODE SELECTOR
• 18” ALLOY WHEELS
• AND MORE…
BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
(416) 527-0101
1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5
#2 YEARS WARRANTY INCLUDED
#NO ACCIDENTS
#292 HP TURBOCHARGED PERFORMANCE
#4MOTION ALL-WHEEL DRIVE
NEW ARRIVAL – 2016 VOLKSWAGEN GOLF R IN BLUE ON BLACK. A CLEAN, ACCIDENT-FREE HOT HATCH THAT COMBINES REFINED GERMAN ENGINEERING WITH EXCITING PERFORMANCE AND DAILY PRACTICALITY.
• 128,000 KMS
EQUIPPED WITH:
• 2.0L TURBOCHARGED ENGINE (292 HP)
• 6-SPEED DSG AUTOMATIC TRANSMISSION
• 4MOTION ALL-WHEEL DRIVE
• HEATED LEATHER SEATS
• BACKUP CAMERA
• BLUETOOTH CONNECTIVITY
• DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL
• TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM
• KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START
• DRIVE MODE SELECTOR
• 18” ALLOY WHEELS
• AND MORE…
BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
(416) 527-0101
1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Terminal Motors
2017 Chevrolet Silverado 1500 LT Crew cab Z71 145,000 KM $24,995 + tax & lic
2016 RAM 1500 SLT 125,000 KM $22,995 + tax & lic
2011 Jeep Patriot north 79,000 KM SOLD
Email Terminal Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
$24,995
+ taxes & licensing>
Terminal Motors
416-527-0101
2016 Volkswagen Golf