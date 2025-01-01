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#CERTIFIED<br><div>#2 YEARS WARRANTY INCLUDED #NO ACCIDENTS #292 HP TURBOCHARGED PERFORMANCE #4MOTION ALL-WHEEL DRIVE NEW ARRIVAL – 2016 VOLKSWAGEN GOLF R IN BLUE ON BLACK. A CLEAN, ACCIDENT-FREE HOT HATCH THAT COMBINES REFINED GERMAN ENGINEERING WITH EXCITING PERFORMANCE AND DAILY PRACTICALITY. • 128,000 KMS EQUIPPED WITH: • 2.0L TURBOCHARGED ENGINE (292 HP) • 6-SPEED DSG AUTOMATIC TRANSMISSION • 4MOTION ALL-WHEEL DRIVE • HEATED LEATHER SEATS • BACKUP CAMERA • BLUETOOTH CONNECTIVITY • DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL • TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM • KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START • DRIVE MODE SELECTOR • 18” ALLOY WHEELS • AND MORE… BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE! PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS (416) 527-0101 1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5 </div>

2016 Volkswagen Golf

128,000 KM

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2016 Volkswagen Golf

R

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2016 Volkswagen Golf

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Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

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Used
128,000KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 128,000 KM

Vehicle Description

#CERTIFIED
#2 YEARS WARRANTY INCLUDED
#NO ACCIDENTS
#292 HP TURBOCHARGED PERFORMANCE
#4MOTION ALL-WHEEL DRIVE

NEW ARRIVAL – 2016 VOLKSWAGEN GOLF R IN BLUE ON BLACK. A CLEAN, ACCIDENT-FREE HOT HATCH THAT COMBINES REFINED GERMAN ENGINEERING WITH EXCITING PERFORMANCE AND DAILY PRACTICALITY.
• 128,000 KMS

EQUIPPED WITH:
• 2.0L TURBOCHARGED ENGINE (292 HP)
• 6-SPEED DSG AUTOMATIC TRANSMISSION
• 4MOTION ALL-WHEEL DRIVE
• HEATED LEATHER SEATS
• BACKUP CAMERA
• BLUETOOTH CONNECTIVITY
• DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL
• TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM
• KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START
• DRIVE MODE SELECTOR
• 18” ALLOY WHEELS
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BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!

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TERMINAL MOTORS
(416) 527-0101
1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5 

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