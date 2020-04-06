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2016 Volkswagen Golf

R 6 SPEED|ACCIDENT FREE|ONE OWNER|NAV|BACK UP

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2016 Volkswagen Golf

R 6 SPEED|ACCIDENT FREE|ONE OWNER|NAV|BACK UP

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Sale Price

$27,495

+ taxes & licensing

  • 90,779KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4851888
  • Stock #: 1700-026
  • VIN: WVWUF7AU0GW211054
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

PRICE INCLUDES SAFETY CERTIFICATION. EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE.

 

CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

BEAUTIFUL 2016 VOLKSWAGEN GOLF R 6 SPEED MANUAL JUST LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 288HP AND 280LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP SENSORS, BACK UP CAMERA, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, LANE DEPARTURE WARNING, BLIND SPOT MONITORING, MULTIPLE DRIVE MODES (COMFORT, NORMAL, RACE, INDIVIDUAL), BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PREMIUM FENDER SOUND SYSTEM, GOLF R POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, HEATED SEATS, COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MOTION ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Navigation System
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Active suspension
  • HD Radio
  • Bluetooth Connection
  • Headlights-Auto-Leveling
  • Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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