2016 VOLKSWAGEN GOLF R HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 292HP AND 280LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 SENSORS, LANE ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, REAR TRAFFIC WARNING, FRONT ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, FENDER SOUND SYSTEM, POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, HEATED SEATS, BLUETOOTH APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, VOLKSWAGEN DRIVE MODES (COMFORT, NORMAL, RACE, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2016 Volkswagen Golf R

175,372 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2016 Volkswagen Golf R

DSG|NAV|BACKUP|ACC|BSM|FCW|FENDER|

2016 Volkswagen Golf R

DSG|NAV|BACKUP|ACC|BSM|FCW|FENDER|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

$CALL

+ taxes & licensing

Used
175,372KM
Excellent Condition
VIN WVWLF7AU0GW119938

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 175,372 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Warranty

Warranty Available

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Active suspension
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
