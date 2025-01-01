$CALL+ taxes & licensing
2016 Volkswagen Golf R
DSG|NAV|BACKUP|ACC|BSM|FCW|FENDER|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 175,372 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2016 VOLKSWAGEN GOLF R HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 292HP AND 280LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 SENSORS, LANE ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, REAR TRAFFIC WARNING, FRONT ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, FENDER SOUND SYSTEM, POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, HEATED SEATS, BLUETOOTH APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, VOLKSWAGEN DRIVE MODES (COMFORT, NORMAL, RACE, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
S.S. Auto Group
905-338-7707