$15,888+ taxes & licensing
2016 Volkswagen Tiguan
R-LINE|NAV|BACKUP|CARPLAY|PANO|FENDER SOUND|
2016 Volkswagen Tiguan
R-LINE|NAV|BACKUP|CARPLAY|PANO|FENDER SOUND|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
$15,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1700-085
- Mileage 126,079 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.
CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST - ACCIDENT FREE VEHICLE WITH FULL SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2016 VOLKSWAGEN TIGUAN HIGHLINE R-LINE 4-MOTION AWD HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. GRAY EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM FENDER SOUND SYSTEM, PREMIUM 19 INCH WHEELS, HIGHLINE R-LINE PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION VW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From S.S. Auto Group
Email S.S. Auto Group
S.S. Auto Group
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
647-886-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
647-886-8182