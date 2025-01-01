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2016 Volkswagen Tiguan

126,079 KM

Details Description Features

$15,888

+ taxes & licensing
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2016 Volkswagen Tiguan

R-LINE|NAV|BACKUP|CARPLAY|PANO|FENDER SOUND|

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2016 Volkswagen Tiguan

R-LINE|NAV|BACKUP|CARPLAY|PANO|FENDER SOUND|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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  2. 1751742361
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  29. 1751742455
  30. 1751742429
  31. 1751742452
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Used
126,079KM
Excellent Condition
VIN WVGJV7AX4GW008289

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 1700-085
  • Mileage 126,079 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. 

 

CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST - ACCIDENT FREE VEHICLE WITH FULL SERVICE RECORDS. 

 

THIS BEAUTIFUL 2016 VOLKSWAGEN TIGUAN HIGHLINE R-LINE 4-MOTION AWD HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE.  GRAY EXTERIOR ON BROWN INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM FENDER SOUND SYSTEM, PREMIUM 19 INCH WHEELS, HIGHLINE R-LINE PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION VW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 

 

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Push Button Start
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

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