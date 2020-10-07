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2016 Volkswagen Tiguan

115,766 KM

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2016 Volkswagen Tiguan

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R-LINE 2.0T 4MOTION|NAV|BACK UP|PANO ROOF|FENDER|

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2016 Volkswagen Tiguan

R-LINE 2.0T 4MOTION|NAV|BACK UP|PANO ROOF|FENDER|

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S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale Price

$16,495

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115,766KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6127266
  • Stock #: 1700-038
  • VIN: WVGJV7AX3GW054728

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 115,766 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 VOLKSWAGEN TIGUAN R-LINE PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, POWER PANORAMIC ROOF, PREMIUM FENDER SOUND SYSTEM, PREMIUM R-LINE 19 INCH WHEELS, R-LINE PACKAGE (STEERING WHEEL, DOOR SILLS AND MANY EXTERIOR UPGRADES), HEATED SEATS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, MANUAL), PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, AUTO HEADLIGHTS, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MOTION ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Back-Up Camera
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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