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THIS BEAUTIFUL 2016 VOLKSWAGEN TIGUAN R-LINE PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, POWER PANORAMIC ROOF, PREMIUM FENDER SOUND SYSTEM, PREMIUM R-LINE 19 INCH WHEELS, R-LINE PACKAGE (STEERING WHEEL, DOOR SILLS AND MANY EXTERIOR UPGRADES), HEATED SEATS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, MANUAL), PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, AUTO HEADLIGHTS, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MOTION ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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