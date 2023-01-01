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647-886-8182
2017 Alfa Romeo Giulia
TI SPORT Q4|RED SEATS|NAV|PANO|BACKUP|BSM|1 OWNER|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$30,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10497426
- Stock #: 2200-017
- VIN: ZARFAEEN1H7546713
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Red
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 83,562 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. ONE OWNER ACCIDENT-FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2017 ALFA ROMEO GIULIA TI Q4 SPORT PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, PANORAMIC ROOF, HEATED STEERING, HEATED SEATS, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, TI SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR DIFFUSER, WHEELS, ETC), MULTIPLE DNA DRIVE MODES (ADVANCED EFFICIENCY, NATURAL, DYNAMIC), PREMIUM SPORT 19 INCH CLOVER WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, FACTORY REMOTE STARTER, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION ALFA ROMEO MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. Q4 ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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