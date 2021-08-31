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THIS BEAUTIFUL 2017 ALFA ROMEO GIULIA TI Q4 SPORT PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE. CANDY RED EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENORS (FRONT AND BACK), BLIND SPOT ASSIST, PREMIUM ALFA ROMEO SOUND SYSTEM, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (DYNAMIC, NATURAL, ADVANCED EFFICIENCY), SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, REAR DIFFUSER, WHEELS, BRAKE CALIPERS), PANORAMIC SUN/MOON ROOF, PREMIUM 19 INCH ALFA ROMEO SPORT CLOVER WHEELS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION ALFA ROMEO MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. Q4 ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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