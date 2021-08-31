Menu
Account
Sign In
Back

2017 Alfa Romeo Giulia

105,287 KM

Details Description Features

$31,488

+ tax & licensing
Make it Yours
$31,488

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2017 Alfa Romeo Giulia

2017 Alfa Romeo Giulia

Ti Q4 SPORT PKG|NAV|BSM|BACK UP|ACCIDENT FREE|

Watch This Vehicle

2017 Alfa Romeo Giulia

Ti Q4 SPORT PKG|NAV|BSM|BACK UP|ACCIDENT FREE|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

Contact Seller
Certification icon

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale

$31,488

+ taxes & licensing

105,287KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8001171
  • Stock #: 2200-006
  • VIN: ZARFAEEN9H7562190

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Red
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 105,287 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ONE OWNER AND ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 ALFA ROMEO GIULIA TI Q4 SPORT PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE. CANDY RED EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENORS (FRONT AND BACK), BLIND SPOT ASSIST, PREMIUM ALFA ROMEO SOUND SYSTEM, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (DYNAMIC, NATURAL, ADVANCED EFFICIENCY), SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, REAR DIFFUSER, WHEELS, BRAKE CALIPERS), PANORAMIC SUN/MOON ROOF, PREMIUM 19 INCH ALFA ROMEO SPORT CLOVER WHEELS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION ALFA ROMEO MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. Q4 ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

TI
SPORT PACKAGE
SPORT
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
Bluetooth
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2014 Lexus IS 350 AW...
 136,414 KM
$24,994 + tax & lic
2017 Mercedes-Benz C...
 98,511 KM
$43,488 + tax & lic
2013 Audi S5 PREMIUM...
 130,236 KM
$23,495 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory