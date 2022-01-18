$32,880+ tax & licensing
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647-886-8182
2017 Alfa Romeo Giulia
Ti Q4 SPORT PACKAGE|NAV|BACK UP|ACCIDENT FREE|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$32,880
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8143942
- Stock #: 2200-007
- VIN: ZARFAEDN8H7534611
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 50,761 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2017 ALFA ROMEO GIULIA TI Q4 SPORT PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, POWER SUN AND MOON ROOF, TI SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR DIFFUSER, WHEELS, ETC) PREMIUM ALFA ROMEO SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ADVANCED EFFICIENCY, NATURAL, DYNAMIC), PREMIUM ALFA ROMEO SPORT 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION ALFA ROMEO MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. Q4 ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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