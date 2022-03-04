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2017 Alfa Romeo Giulia

89,848 KM

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2017 Alfa Romeo Giulia

2017 Alfa Romeo Giulia

TI Q4|SPORT PKG|NAV|LANE DEP|BSM|BCK UP|CLEAN CF|

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2017 Alfa Romeo Giulia

TI Q4|SPORT PKG|NAV|LANE DEP|BSM|BCK UP|CLEAN CF|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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89,848KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8564441
  • Stock #: 2200-009
  • VIN: ZARFAEEN9H7550864

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 89,848 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 ALFA ROMEO GIULIA TI Q4 SPORT PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, LANE DEPARTURE WARNING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, BLIND SPOT ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PADDLE SHIFTERS, TI SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR DIFFUSER, WHEELS, ETC) PREMIUM ALFA ROMEO SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ADVANCED EFFICIENCY, NATURAL, DYNAMIC), PREMIUM ALFA ROMEO SPORT CLOVER 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION ALFA ROMEO MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. Q4 ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

TI
SPORT PACKAGE
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Push Button Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Warranty Available
Premium Sound System
Bluetooth
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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