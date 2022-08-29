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2017 Alfa Romeo Giulia

112,166 KM

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S.S. Auto Group

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2017 Alfa Romeo Giulia

2017 Alfa Romeo Giulia

TI Q4|SPORT PKG|NAV|LANE DEP|PANO|BACK UP|HK SOUND

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2017 Alfa Romeo Giulia

TI Q4|SPORT PKG|NAV|LANE DEP|PANO|BACK UP|HK SOUND

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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112,166KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9177931
  • Stock #: 2200-012
  • VIN: ZARFAEENXH7552008

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 112,166 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE, HAS FULL SERVICE HISTORY ON CARFAX AND IS AN ONTARIO VEHICLE. 

 

THIS BEAUTIFUL 2017 ALFA ROMEO GIULIA TI Q4 SPORT PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE. ROSSO RED EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE DEPARTURE WARNING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PANORAMIC ROOF (FRONT & REAR SUNROOF), FORWARD COLLISION WARNING, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PADDLE SHIFTERS, TI SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR DIFFUSER, WHEELS, ETC) PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ADVANCED EFFICIENCY, NATURAL, DYNAMIC), PREMIUM ALFA ROMEO SPORT CLOVER 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, REMOTE START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION ALFA ROMEO MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. Q4 ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

FULLY LOADED
SPORT PACKAGE
TI Q4
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
Bluetooth
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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