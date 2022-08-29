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647-886-8182
2017 Alfa Romeo Giulia
TI Q4|SPORT PKG|NAV|LANE DEP|PANO|BACK UP|HK SOUND
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$29,945
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9177931
- Stock #: 2200-012
- VIN: ZARFAEENXH7552008
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 112,166 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE, HAS FULL SERVICE HISTORY ON CARFAX AND IS AN ONTARIO VEHICLE.
THIS BEAUTIFUL 2017 ALFA ROMEO GIULIA TI Q4 SPORT PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE. ROSSO RED EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE DEPARTURE WARNING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PANORAMIC ROOF (FRONT & REAR SUNROOF), FORWARD COLLISION WARNING, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PADDLE SHIFTERS, TI SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR DIFFUSER, WHEELS, ETC) PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ADVANCED EFFICIENCY, NATURAL, DYNAMIC), PREMIUM ALFA ROMEO SPORT CLOVER 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, REMOTE START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION ALFA ROMEO MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. Q4 ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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