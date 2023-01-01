Menu
Account
Sign In
Back

2017 Audi A4

116,299 KM

Details Description Features

$26,495

+ tax & licensing
Make it Yours
$26,495

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2017 Audi A4

2017 Audi A4

TECHNIK S-LINE|NAVI|BSM|BACKUP|DRIVE SELECT|

Watch This Vehicle

2017 Audi A4

TECHNIK S-LINE|NAVI|BSM|BACKUP|DRIVE SELECT|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1694208425
  2. 1694208429
  3. 1694208429
  4. 1694208421
  5. 1694208429
  6. 1694208429
  7. 1694208430
  8. 1694208430
  9. 1694208427
  10. 1694208430
  11. 1694208430
  12. 1694208426
  13. 1694208428
  14. 1694208427
  15. 1694208420
  16. 1694208428
  17. 1694208418
  18. 1694208425
  19. 1694208430
  20. 1694208419
  21. 1694208418
  22. 1694208423
  23. 1694208425
  24. 1694208412
  25. 1694208430
  26. 1694208426
  27. 1694208430
  28. 1694208418
  29. 1694208429
  30. 1694208418
  31. 1694208429
  32. 1694208430
  33. 1694208429
  34. 1694208422
  35. 1694208423
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$26,495

+ taxes & licensing

Calculate Payments
Get Insurance Quotes
116,299KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10396914
  • Stock #: 200-197
  • VIN: WAUFNAF49HN051892

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 116,299 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 AUDI A4 TECHNIK S-LINE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 252HP AND 273LB/FT OF TORQUE, SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, AUDI PRE SAFE, HEATED SEATS, HEATED STEERING, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH S-LINE WHEELS, S LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LIGHTS, APPLE CARPLAY, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, POWER SUNROOF, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

AUDI A4
QUATTRO
TECHNIK
S LINE

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2016 Jaguar F-Type S...
 76,926 KM
$49,995 + tax & lic
2017 Porsche Cayenne...
 102,967 KM
$38,888 + tax & lic
2014 Mercedes-Benz M...
 139,280 KM
$22,995 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory