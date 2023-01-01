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647-886-8182
2017 Audi A4
TECHNIK S-LINE|NAVI|BSM|BACKUP|DRIVE SELECT|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$26,495
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10396914
- Stock #: 200-197
- VIN: WAUFNAF49HN051892
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 116,299 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2017 AUDI A4 TECHNIK S-LINE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 252HP AND 273LB/FT OF TORQUE, SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, AUDI PRE SAFE, HEATED SEATS, HEATED STEERING, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH S-LINE WHEELS, S LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LIGHTS, APPLE CARPLAY, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, POWER SUNROOF, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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