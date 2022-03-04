Menu
Account
Sign In
Back

2017 Audi A4

119,047 KM

Details Description Features

$25,987

+ tax & licensing
Make it Yours
$25,987

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2017 Audi A4

2017 Audi A4

NAV|BACK UP|APPLE CARPLAY|DRIVE SELECT|NO ACCIDENT

Watch This Vehicle

2017 Audi A4

NAV|BACK UP|APPLE CARPLAY|DRIVE SELECT|NO ACCIDENT

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

Contact Seller
Certification icon

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale

$25,987

+ taxes & licensing

119,047KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8471100
  • Stock #: 200-157
  • VIN: WAUBNAF45HN027409

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 119,047 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 AUDI A4 HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 252HP AND 273LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, DIGITAL DASH, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), POWER SUNROOF, PREMIUM AUDI 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Push Button Start
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Proximity Key
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Android Auto
Apple CarPlay
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2017 Audi A4 NAV|BAC...
 119,047 KM
$25,987 + tax & lic
2011 BMW 328i XDRIVE...
 128,787 KM
$12,487 + tax & lic
2014 Mercedes-Benz E...
 106,012 KM
$26,887 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory