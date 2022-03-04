$25,987+ tax & licensing
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647-886-8182
2017 Audi A4
NAV|BACK UP|APPLE CARPLAY|DRIVE SELECT|NO ACCIDENT
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$25,987
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8471100
- Stock #: 200-157
- VIN: WAUBNAF45HN027409
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 119,047 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2017 AUDI A4 HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 252HP AND 273LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, DIGITAL DASH, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), POWER SUNROOF, PREMIUM AUDI 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
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