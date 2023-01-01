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647-886-8182
2017 Audi A4
TECHNIK|NAV|BSM|LANE KEEP|360 CAM|DRIVE SELECT|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$25,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9453421
- Stock #: 200-176
- VIN: WAUCNAF44HA083031
Vehicle Details
- Exterior Colour Maroon
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 125,552 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH A CLEAN CARFAX.
THIS BEAUTIFUL 2017 AUDI A4 TECHNIK HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 252HP AND 273LB/FT OF TORQUE. MAROON EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 PARKING CAMERAS, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING, TRAFFIC JAM ASSIST, EFFICIENCY ASSIST, AUDI PRE-SENSE, DIGITAL DASH, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PREMIUM BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), POWER SUNROOF, PREMIUM AUDI 18 INCH WHEELS, AUTO LASER LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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