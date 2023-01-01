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647-886-8182
2017 Audi Q7
|NAV|BACKUP|7PASS|LANE KEEP|DRIVE SELECT|PANO|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$30,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10080468
- Stock #: 200-192
- VIN: WA1LAAF74HD019363
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Beige
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 133,815 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.
THIS BEAUTIFUL 2017 AUDI Q7 PREMIUM PLUS PROGRESSIV HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 333HP AND 325LB/FT OF TORQUE. NAVY BLUE EXTERIOR ON TWO TONE BROWN & BEIGE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE KEEP ASSIST, AUDI PRE SENSE (ANTI COLLISION), DIGITAL DASH, 7 PASSENGER SEATING, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED (COOLED) SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, PREMIUM PACKAGE, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, POWER FOLDING 3RD ROW SEATS, PREMIUM 19 INCH WHEELS (ALSO COMES WITH ADDITIONAL OEM AUDI 19 INCH RIMS ON WINTER TIRES), SIRIUS XM, AUTO LASER LIGHTS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
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