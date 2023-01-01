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2017 Audi Q7

133,815 KM

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2017 Audi Q7

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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133,815KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10170969
  • Stock #: 200-192
  • VIN: WA1LAAF74HD019363

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 133,815 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 AUDI Q7 PREMIUM PLUS PROGRESSIV HAS LANDED.  3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 333HP AND 325LB/FT OF TORQUE. NAVY BLUE EXTERIOR ON TWO TONE BROWN & BEIGE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE KEEP ASSIST, AUDI PRE SENSE (ANTI COLLISION), DIGITAL DASH, 7 PASSENGER SEATING, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED (COOLED) SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, PREMIUM PACKAGE, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, POWER FOLDING 3RD ROW SEATS, PREMIUM 19 INCH WHEELS (ALSO COMES WITH ADDITIONAL OEM AUDI 19 INCH RIMS ON WINTER TIRES), SIRIUS XM, AUTO LASER LIGHTS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

PROGRESSIV PACKAGE
FULLY LOADED
7 PASSENGER

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Push Button Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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