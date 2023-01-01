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647-886-8182
2017 Audi S5
DYNAMIC EDITION|NAV|BACK UP|BSM|SPORT DIFF|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$28,488
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- Listing ID: 10120722
- Stock #: 200-194
- VIN: WAUV4AFR4HA000964
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 139,445 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2017 AUDI S5 DYNAMIC EDITION HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 333HP AND 325LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED TOP OF THE LINE WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, SPORT DIFFERENTIAL, PARKING SENSORS, HEATED SEATS, PREMIUM BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, BUCKET SEATS, FLAT BOTTOM STEERING WHEEL, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, DYNAMIC EDITION (20-INCH WHEELS, CARBON ATLAS INLAYS, ADAPTIVE DAMPING SUSPENSION, UPGRADE AWD WITH SPORT DIFFERENTIAL, BLACK OPTICS AND HIGH-GLOSS BLACK SIDE MIRRORS AND SEATS TRIMMED IN ALCANTARA AND NAPPA LEATHER), AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM AUDI DYNAMIC 20 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER SUNROOF, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Mechanical
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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