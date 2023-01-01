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647-886-8182
2017 BMW 530i
M SPORT|NAV|BACKUP|HEADSUP|SOFT CLOSE|HK SOUND|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$32,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10030908
- Stock #: 100-210
- VIN: WBAJA7C38HG458031
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Brown
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 112,471 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2017 BMW 530I XDRIVE M SPORT M PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 248HP AND 258LB/FT OF TORQUE. DARK GREY EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED TOP OF THE LINE WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, PARK ASSIST, HEADS UP DISPLAY, SOFT DOOR CLOSING, HAND MOTION AUDIO CONTROL, MASSAGE SEATS, BMW ADAPTIVE LED HEADLIGHTS (FACTORY UPGRADE), DIGITAL DASH, AUTO HOLD FEATURE, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED SEATS, REAR PRIVACY SHADES, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, MULTI-COLOUR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, M SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, SIDE SKIRTS, STEERING WHEEL, DOOR SILLS, ETC), MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT), BMW M PACKAGE 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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