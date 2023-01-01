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2017 BMW 530i

112,471 KM

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2017 BMW 530i

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M SPORT|NAV|BACKUP|HEADSUP|SOFT CLOSE|HK SOUND|

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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112,471KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10030908
  • Stock #: 100-210
  • VIN: WBAJA7C38HG458031

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 112,471 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 BMW 530I XDRIVE M SPORT M PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 248HP AND 258LB/FT OF TORQUE. DARK GREY EXTERIOR ON BROWN INTERIOR.  FULLY LOADED TOP OF THE LINE WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, PARK ASSIST, HEADS UP DISPLAY, SOFT DOOR CLOSING, HAND MOTION AUDIO CONTROL, MASSAGE SEATS, BMW ADAPTIVE LED HEADLIGHTS (FACTORY UPGRADE), DIGITAL DASH, AUTO HOLD FEATURE, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED SEATS, REAR PRIVACY SHADES, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, MULTI-COLOUR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, M SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, SIDE SKIRTS, STEERING WHEEL, DOOR SILLS, ETC), MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT), BMW M PACKAGE 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

M SPORT
FULLY LOADED

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Wireless Charger

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

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