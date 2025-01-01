$26,995+ taxes & licensing
Location
Alfaisal Motors Ltd.
600 York Street, Oakville, ON L6L 4B3
905-334-3596
Certified
$26,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 159,978 KM
Vehicle Description
This Beautiful 2017 BMW X6 is Featuring: FEATURING : TWINPOWER TURBO, XDRIVE AWD, HEADS UP DISPLAY, NAVIGATION DISPLAY, PANORAMIC ROOF, BMW LED HEADLIGHTS, HIGHLY EQUIPPED, VERY CLEAN! FINISHED IN WHITE ON BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED ARMRESTS, NAVIGATION SYSTEM, HIGH TECH 3D BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, FATIGUE AND FOCUS ALERT, FORWARD COLLISION MITIGATION, LANE DEPARTURE WARNING WITH STEERING INTERVENTION, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION, AUTOMATIC PARKING, CROSS TRAFFIC WARNING, AM, FM, SATELLITE, SPOTIFY, APPLECARPLAY, ANDROIDAUTO, AMAZON ALEXA, BLUETOOTH, PREMIUM ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER DUAL DOOR TRUNK, WINDOW SHADES, SPORT MODE, ECO PRO MODE, AND MUCH MORE!!!
This vehicle is not drivable and not certified as per OMVIC regulations. Certification is available for $899, which includes a full safety inspection to ensure the vehicle is roadworthy.
A variety of financing options are available for an additional $999, tailored to suit your needs.
Ask us about our extended warranty plans for added peace of mind.
📞 Contact us today for more information or to book a viewing!
Alfaisal Motors Ltd.
