Menu
Account
Sign In
<p class= data-start=121 data-end=338><span id=docs-internal-guid-db1492f5-7fff-a21d-30ce-88d4995a8bb4></span></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>This Beautiful 2017 BMW X6 is Featuring: FEATURING : TWINPOWER TURBO, XDRIVE AWD, HEADS UP DISPLAY, NAVIGATION DISPLAY, PANORAMIC ROOF, BMW LED HEADLIGHTS, HIGHLY EQUIPPED, VERY CLEAN! FINISHED IN WHITE ON BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED ARMRESTS, NAVIGATION SYSTEM, HIGH TECH 3D BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, FATIGUE AND FOCUS ALERT, FORWARD COLLISION MITIGATION, LANE DEPARTURE WARNING WITH STEERING INTERVENTION, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION, AUTOMATIC PARKING, CROSS TRAFFIC WARNING, AM, FM, SATELLITE, SPOTIFY, APPLECARPLAY, ANDROIDAUTO, AMAZON ALEXA, BLUETOOTH, PREMIUM ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER DUAL DOOR TRUNK, WINDOW SHADES, SPORT MODE, ECO PRO MODE, AND MUCH MORE!!!</span></p><p class= data-start=121 data-end=338>This vehicle is <strong data-start=156 data-end=190>not drivable and not certified</strong> as per <strong data-start=198 data-end=219>OMVIC regulations</strong>. <strong data-start=221 data-end=260>Certification is available for $899</strong>, which includes a full safety inspection to ensure the vehicle is roadworthy.</p><p> </p><p class= data-start=340 data-end=512>A variety of <strong data-start=353 data-end=374>financing options</strong> are available for an additional <strong data-start=407 data-end=415>$999</strong>, tailored to suit your needs. </p><p> </p><p class= data-start=514 data-end=583>Ask us about our <strong data-start=531 data-end=558>extended warranty plans</strong> for added peace of mind.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p class= data-start=585 data-end=651>📞 <strong data-start=588 data-end=651>Contact us today for more information or to book a viewing!</strong></p>

2017 BMW X6

159,978 KM

Details Description Features

$26,995

+ taxes & licensing
Make it Yours

2017 BMW X6

xDrive35i MSPORT|NAVI|BACKUP|SUNROOF

Watch This Vehicle
12923405

2017 BMW X6

xDrive35i MSPORT|NAVI|BACKUP|SUNROOF

Location

Alfaisal Motors Ltd.

600 York Street, Oakville, ON L6L 4B3

905-334-3596

  1. 1756572391
  2. 1756572385
  3. 1756572398
  4. 1756572398
  5. 1756572398
  6. 1756572398
  7. 1756572381
  8. 1756572398
  9. 1756572386
  10. 1756572398
  11. 1756572387
  12. 1756572391
  13. 1756572394
  14. 1756572396
  15. 1756572385
  16. 1756572396
  17. 1756572389
  18. 1756572394
  19. 1756572386
  20. 1756572388
  21. 1756572419
Contact Seller
Logo_NoBadges

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$26,995

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
159,978KM
Excellent Condition
VIN 5UXKU2C51H0N85214

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 159,978 KM

Vehicle Description

This Beautiful 2017 BMW X6 is Featuring: FEATURING : TWINPOWER TURBO, XDRIVE AWD, HEADS UP DISPLAY, NAVIGATION DISPLAY, PANORAMIC ROOF, BMW LED HEADLIGHTS, HIGHLY EQUIPPED, VERY CLEAN! FINISHED IN WHITE ON BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED ARMRESTS, NAVIGATION SYSTEM, HIGH TECH 3D BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, FATIGUE AND FOCUS ALERT, FORWARD COLLISION MITIGATION, LANE DEPARTURE WARNING WITH STEERING INTERVENTION, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION, AUTOMATIC PARKING, CROSS TRAFFIC WARNING, AM, FM, SATELLITE, SPOTIFY, APPLECARPLAY, ANDROIDAUTO, AMAZON ALEXA, BLUETOOTH, PREMIUM ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER DUAL DOOR TRUNK, WINDOW SHADES, SPORT MODE, ECO PRO MODE, AND MUCH MORE!!!

This vehicle is not drivable and not certified as per OMVIC regulations. Certification is available for $899, which includes a full safety inspection to ensure the vehicle is roadworthy.

 

A variety of financing options are available for an additional $999, tailored to suit your needs. 

 

Ask us about our extended warranty plans for added peace of mind.

 

 

 

📞 Contact us today for more information or to book a viewing!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Winter Tires
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Wireless Charger

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Alfaisal Motors Ltd.

Used 2019 Hyundai Santa Fe Preferred for sale in Oakville, ON
2019 Hyundai Santa Fe Preferred 185,021 KM $13,450 + tax & lic
Used 2022 Ford Explorer ST-Line 7PASS|TOWPKG|SUNROOF|NAVI|BACKUP for sale in Oakville, ON
2022 Ford Explorer ST-Line 7PASS|TOWPKG|SUNROOF|NAVI|BACKUP 133,619 KM $33,450 + tax & lic
Used 2014 Hyundai Santa Fe Sport Limited AWD NAVI|SUNROOF|BACKUP for sale in Oakville, ON
2014 Hyundai Santa Fe Sport Limited AWD NAVI|SUNROOF|BACKUP 117,153 KM $12,888 + tax & lic

Email Alfaisal Motors Ltd.

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Alfaisal Motors Ltd.

Alfaisal Motors Ltd.

600 York Street, Oakville, ON L6L 4B3
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-334-XXXX

(click to show)

905-334-3596

Quick Links
Directions Website Inventory
$26,995

+ taxes & licensing>

Alfaisal Motors Ltd.

905-334-3596

2017 BMW X6