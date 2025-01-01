$25,995+ taxes & licensing
Make it Yours
2017 Chevrolet Silverado 1500
LT
2017 Chevrolet Silverado 1500
LT
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
$25,995
+ taxes & licensing
Used
128,000KM
VIN 1GCVKREC9HZ118479
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Grey
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 128,000 KM
Vehicle Description
♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED ♦️ NO ACCIDENTS ♦️ RED ON GREY – SHARP & CLEAN COMBINATION
♦️ DOUBLE CAB – EXTRA SPACE & COMFORT
NEW ARRIVAL – 2017 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT DOUBLE CAB IN A BOLD RED ON GREY COLOR COMBINATION. THIS ACCIDENT-FREE TRUCK DELIVERS STRONG V8 PERFORMANCE, 4X4 CAPABILITY, AND VERSATILE INTERIOR SPACE – READY FOR WORK OR EVERYDAY USE.
129,000 KMS
EQUIPPED WITH: 5.3L V8 ENGINE 4X4 DRIVETRAIN DOUBLE CAB CONFIGURATION TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM BACKUP CAMERA BLUETOOTH CONNECTIVITY HEATED SEATS DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL CRUISE CONTROL POWER WINDOWS & LOCKS BEDLINER
ALLOY WHEELS
AND MORE...
BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Exterior
Daytime Running Lights
HID Headlights
Privacy Glass
Seating
Pass-Through Rear Seat
Convenience
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Additional Features
Telematics
Navigation from Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Email Terminal Motors
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
$25,995
+ taxes & licensing>
Terminal Motors
416-527-0101
2017 Chevrolet Silverado 1500