NEW ARRIVAL – 2017 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT DOUBLE CAB IN A BOLD RED ON GREY COLOR COMBINATION. THIS ACCIDENT-FREE TRUCK DELIVERS STRONG V8 PERFORMANCE, 4X4 CAPABILITY, AND VERSATILE INTERIOR SPACE – READY FOR WORK OR EVERYDAY USE. 

129,000 KMS 

EQUIPPED WITH: 
5.3L V8 ENGINE 
4X4 DRIVETRAIN 
DOUBLE CAB CONFIGURATION 
TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM 
BACKUP CAMERA 
BLUETOOTH CONNECTIVITY 
HEATED SEATS 
DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL 
CRUISE CONTROL 
POWER WINDOWS & LOCKS 
BEDLINER ALLOY WHEELS AND MORE... 

BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE! PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES 

PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

2017 Chevrolet Silverado 1500

128,000 KM

$25,995

+ taxes & licensing
2017 Chevrolet Silverado 1500

LT

2017 Chevrolet Silverado 1500

LT

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

$25,995

+ taxes & licensing

Used
128,000KM
VIN 1GCVKREC9HZ118479

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 128,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Daytime Running Lights
HID Headlights
Privacy Glass

Seating

Pass-Through Rear Seat

Convenience

Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Telematics
Navigation from Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
2017 Chevrolet Silverado 1500