2017 Chevrolet Silverado 1500

<div><span style=font-size: 1em;>#SAFETY CERTIFIED </span><br></div><div>#OFF ROAD TRIM</div><div><br></div><div>2017 CHEVROLET SILVERADO Z71</div><div>IN GREAT CONDITION RUNS & DRIVES EXCELLENT WITH NO ISSUES MUST SEE IN PERSON. </div><div><br></div><div> ONE OF THE CLEANEST TRUCKS ON THE MARKET   </div><div><br></div><div>OVER 25 SERVICE RECORDS </div><div><br></div><div> 165,000 KMS </div><div><br></div><div> EQUIPPED WITH:</div><div> - 4X4 DRIVETRAIN</div><div> - CREW CAB</div><div> - REMOTE START</div><div>- APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO<br></div><div> - BLUETOOTH</div><div> - CRUISE CONTROL</div><div> - POWER WINDOWS & LOCKS</div><div> - ALLOY WHEELS</div><div> </div><div> AND MORE... </div><div><br></div><div> #BEING SOLD CERTIFIED – SAFETY INCLUDED IN THE PRICE #PRICE + HST – NO HIDDEN OR EXTRA FEES </div><div> 📍 TERMINAL MOTORS</div><div> 📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5</div><div> 📞 (416) 527‑0101<br></div>

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

VIN 3GCUKREC5HG261568

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 165,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
HID Headlights
Tow Hooks
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Convenience

Tow Hitch
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Seating

Pass-Through Rear Seat

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Telematics
Navigation from Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

