$23,995+ taxes & licensing
2017 Chevrolet Silverado 1500
LT
2017 Chevrolet Silverado 1500
LT
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$23,995
+ taxes & licensing
Used
165,000KM
VIN 3GCUKREC5HG261568
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 6
- Mileage 165,000 KM
Vehicle Description
#SAFETY CERTIFIED
#OFF ROAD TRIM
2017 CHEVROLET SILVERADO Z71IN GREAT CONDITION RUNS & DRIVES EXCELLENT WITH NO ISSUES MUST SEE IN PERSON.
ONE OF THE CLEANEST TRUCKS ON THE MARKET
OVER 25 SERVICE RECORDS
165,000 KMS
EQUIPPED WITH: - 4X4 DRIVETRAIN - CREW CAB - REMOTE START- APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO
- BLUETOOTH - CRUISE CONTROL - POWER WINDOWS & LOCKS - ALLOY WHEELS AND MORE...
#BEING SOLD CERTIFIED – SAFETY INCLUDED IN THE PRICE
#PRICE + HST – NO HIDDEN OR EXTRA FEES 📍 TERMINAL MOTORS 📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5 📞 (416) 527‑0101
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
HID Headlights
Tow Hooks
Privacy Glass
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Convenience
Tow Hitch
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Seating
Pass-Through Rear Seat
Powertrain
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
Telematics
Navigation from Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
