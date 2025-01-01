Menu
♦️ CERTIFIED<br><div>♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED ♦️ NO ACCIDENTS ♦️CREW CAB – EXTRA SPACE & COMFORT NEW ARRIVAL – 2017 GMC SIERRA 1500 CREW CAB, THIS ACCIDENT-FREE TRUCK DELIVERS STRONG V8 PERFORMANCE, 4X4 CAPABILITY, AND VERSATILE INTERIOR SPACE – READY FOR WORK OR EVERYDAY USE. 175,000 KMS EQUIPPED WITH: 5.3L V8 ENGINE 4X4 DRIVETRAIN CREW CAB TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM BACKUP CAMERA BLUETOOTH CONNECTIVITY HEATED SEATS DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL CRUISE CONTROL POWER WINDOWS & LOCKS BEDLINER AND MORE... BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE! PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. </div>

175,000 KM

Details Description

$22,995

+ taxes & licensing
12842335

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
175,000KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 175,000 KM

Vehicle Description

♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED
♦️ NO ACCIDENTS
♦️CREW CAB – EXTRA SPACE & COMFORT

NEW ARRIVAL – 2017 GMC SIERRA 1500 CREW CAB, THIS ACCIDENT-FREE TRUCK DELIVERS STRONG V8 PERFORMANCE, 4X4 CAPABILITY, AND VERSATILE INTERIOR SPACE – READY FOR WORK OR EVERYDAY USE.

175,000 KMS

EQUIPPED WITH:

5.3L V8 ENGINE

4X4 DRIVETRAIN

CREW CAB

TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM

BACKUP CAMERA

BLUETOOTH CONNECTIVITY

HEATED SEATS

DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL

CRUISE CONTROL

POWER WINDOWS & LOCKS

BEDLINER

AND MORE...

BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!

PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES

PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. 

Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
