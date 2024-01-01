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2017 Infiniti Q50
S 3.0T AWD|NAV|360CAM|BSM|BOSE SOUND|
2017 Infiniti Q50
S 3.0T AWD|NAV|360CAM|BSM|BOSE SOUND|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$16,495
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 77,569 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CLEAN TITLE (BRAND IS NONE) BUT TOTAL LOSS CLAIM ON CARFAX - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2017 INFINITI Q50 S AWD 3.0T HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 300HP AND 295LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, SUNROOF, HEATED SEATS, HEATED STEERING, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, POWER SEATS, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, INFINITI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, SPORT, ETC.), PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION INFINITI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS. THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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