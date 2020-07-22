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THIS BEAUTIFUL 2017 JAGUAR XE 35T PRESTIGE PACKAGE HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 340HP AND 332LB/FT OF TORQUE. RED EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH VISION PACKAGE, COMFORT & CONVENIENCE PACKAGE, TECHNOLOGY PACKAGE, BLACK DESIGN PACKAGE, NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, BLIND SPOT MONITORING, IN-CONTROL APPS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, RACE, ECO, SNOW), HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED/COOLED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, REAR POWER PRIVACY SHADE, BI-FUNCTIONING HID XENON LIGHTS, AUTO HIGH BEAM ASSIST, POWER TRUNK, 3G HOTSPOT, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, PREMIUM 19 INCH BLACK WHEELS, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, POWER LEATHER SEATS, POWER SUNROOF, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE.
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