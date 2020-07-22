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2017 Jaguar XE

76,520 KM

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2017 Jaguar XE

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2017 Jaguar XE

35T PRESTIGE|AWD|NAV|BACK UP|BSM|OWE OWNER|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale Price

$25,488

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76,520KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5523912
  • Stock #: 1900-007
  • VIN: SAJAK4BV4HA964722

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 76,520 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND ONE OWNER.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 JAGUAR XE 35T PRESTIGE PACKAGE HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 340HP AND 332LB/FT OF TORQUE. RED EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH VISION PACKAGE, COMFORT & CONVENIENCE PACKAGE, TECHNOLOGY PACKAGE, BLACK DESIGN PACKAGE, NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, BLIND SPOT MONITORING, IN-CONTROL APPS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, RACE, ECO, SNOW), HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED/COOLED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, REAR POWER PRIVACY SHADE, BI-FUNCTIONING HID XENON LIGHTS, AUTO HIGH BEAM ASSIST, POWER TRUNK, 3G HOTSPOT, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, PREMIUM 19 INCH BLACK WHEELS, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, POWER LEATHER SEATS, POWER SUNROOF, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Supercharged
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Leather Steering Wheel
Navigation System
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
HD Radio
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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