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2017 Jaguar XE

104,562 KM

Details Description Features

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S.S. Auto Group

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2017 Jaguar XE

2017 Jaguar XE

35T R-SPORT|NAV|LANE DEP|BSM|BACK UP|CLEAN CF|

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2017 Jaguar XE

35T R-SPORT|NAV|LANE DEP|BSM|BACK UP|CLEAN CF|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale

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104,562KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8409252
  • Stock #: 1900-014
  • VIN: SAJAL4BV2HA975456

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Red
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 104,562 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 JAGUAR XE R-SPORT PACKAGE HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 340HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED (COOLED) SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM MERIDIAN SURROUND SOUND SYSTEM, INCONTROL APPS, PADDLE SHIFTERS, POWER SUNROOF, PREMIUM R-SPORT 19 INCH BLACK WHEELS, R-SPORT PACKAGE (WHEELS, STEERING WHEEL, DOOR SILLS, R-SPORT BADGING), MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, SNOW/WET, COMFORT, DYNAMIC), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

R-SPORT
35T
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Push Button Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Keyless Entry
Proximity Key
Power Steering
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
Bluetooth
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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