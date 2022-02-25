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647-886-8182
2017 Jaguar XE
35T R-SPORT|NAV|LANE DEP|BSM|BACK UP|CLEAN CF|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$29,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8409252
- Stock #: 1900-014
- VIN: SAJAL4BV2HA975456
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Red
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 104,562 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2017 JAGUAR XE R-SPORT PACKAGE HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 340HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED (COOLED) SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM MERIDIAN SURROUND SOUND SYSTEM, INCONTROL APPS, PADDLE SHIFTERS, POWER SUNROOF, PREMIUM R-SPORT 19 INCH BLACK WHEELS, R-SPORT PACKAGE (WHEELS, STEERING WHEEL, DOOR SILLS, R-SPORT BADGING), MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, SNOW/WET, COMFORT, DYNAMIC), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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