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2017 Land Rover Discovery Sport

93,690 KM

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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93,690KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10350381
  • Stock #: 1100-026
  • VIN: SALCT2BG2HH668625

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 93,690 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 LAND ROVER DISCOVERY SPORT HSE LUXURY HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 250LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, PANORAMIC ROOF, HEATED STEERING, HEATED SEATS, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, LUXURY PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, SPOILER, WHEELS, BLACK TOP ROOF, EXHAUST TIPS), PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, TIPTRONIC), ALL TERRAIN DRIVE MODES (ROAD, SNOW, MOUNTAIN, SNOW), PREMIUM 20 INCH WHEELS, POWER TRUNK, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4X4 ALL WHEEL DRIVETRAIN, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

LAND ROVER
DISCOVERY
SPORT HSE
LAND ROVER DISCOVERY SPORT

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
Premium Sound System
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Apple CarPlay

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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