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647-886-8182
2017 Land Rover Discovery Sport
HSE|NAV|BACKUP|BSM|LANE DEP|PANO|MERIDIAN SOUND|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$26,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10350381
- Stock #: 1100-026
- VIN: SALCT2BG2HH668625
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 93,690 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.
THIS BEAUTIFUL 2017 LAND ROVER DISCOVERY SPORT HSE LUXURY HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 250LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, PANORAMIC ROOF, HEATED STEERING, HEATED SEATS, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, LUXURY PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, SPOILER, WHEELS, BLACK TOP ROOF, EXHAUST TIPS), PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, TIPTRONIC), ALL TERRAIN DRIVE MODES (ROAD, SNOW, MOUNTAIN, SNOW), PREMIUM 20 INCH WHEELS, POWER TRUNK, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4X4 ALL WHEEL DRIVETRAIN, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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