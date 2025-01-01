$19,995+ taxes & licensing
2017 Lexus CT 200h
HYBRID|BACKUP|HEATED SEATS|SUNROOF|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$19,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 95,600 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. VEHICLE WITH FULL SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2017 LEXUS CT200H HAS LANDED. 1.8L 4 CYLINDER HYBRID PRODUCING OVER 134HP AND 104LB/FT OF TORQUE. GRAY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH CRUISE CONTROL, POWER SUNROOF, HEATED SEATS, POWER SEATS, LEXUS DRIVE SELECT (ECO SPORT & EV MODE), PREMIUM 17 INCH WHEELS, AUTO HEADLIGHTS, BLUETOOTH, PUSH BUTTON START, AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
Vehicle Features
