2017 Lexus CT 200h

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. VEHICLE WITH FULL SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

2017 LEXUS CT200H HAS LANDED.  1.8L 4 CYLINDER HYBRID PRODUCING OVER 134HP AND 104LB/FT OF TORQUE.  GRAY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  LOADED WITH CRUISE CONTROL, POWER SUNROOF, HEATED SEATS, POWER SEATS, LEXUS DRIVE SELECT (ECO SPORT & EV MODE), PREMIUM 17 INCH WHEELS, AUTO HEADLIGHTS, BLUETOOTH, PUSH BUTTON START, AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

View Carfax Report
$19,995

+ taxes & licensing

Used
95,600KM
Excellent Condition
  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 95,600 KM

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. VEHICLE WITH FULL SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2017 LEXUS CT200H HAS LANDED.  1.8L 4 CYLINDER HYBRID PRODUCING OVER 134HP AND 104LB/FT OF TORQUE.  GRAY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  LOADED WITH CRUISE CONTROL, POWER SUNROOF, HEATED SEATS, POWER SEATS, LEXUS DRIVE SELECT (ECO SPORT & EV MODE), PREMIUM 17 INCH WHEELS, AUTO HEADLIGHTS, BLUETOOTH, PUSH BUTTON START, AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

2017 Lexus CT 200h