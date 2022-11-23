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647-886-8182
2017 Lexus RX 350
F-SPORT 2|NAV|BACKUP|BSM|LANE KEEP|RED INT|ICS|AWD
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$36,995
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- Listing ID: 9327745
- Stock #: 800-019
- VIN: 2T2BZMCA5HC068009
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 127,174 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND HAS A CLEAN CARFAX.
THIS BEAUTIFUL 2017 LEXUS RX 350 F-SPORT 2 HAS LANDED. 3.5L V6 PRODUCING OVER 295HP AND 268LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, COLLISION WARNING, 360 PARK ASSIST, INTELLIGENT CLEARANCE SONAR, HEATED SEATS, COOLED (VENTILATED) SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, POWER LIFTGATE, PREMIUM LEXUS F SPORT 20 INCH WHEELS, PADDLE SHIFTER, F SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, FRONT GRILLE, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, EXTERIOR BADGING, WHEELS, ETC), MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, ECO, TIPTRONIC, DIFF LOCK), AUTO LASER LIGHTS, REAR PASSENGER ADJUSTABLE SEATS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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