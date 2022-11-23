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2017 Lexus RX 350

127,174 KM

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2017 Lexus RX 350

2017 Lexus RX 350

F-SPORT 2|NAV|BACKUP|BSM|LANE KEEP|RED INT|ICS|AWD

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2017 Lexus RX 350

F-SPORT 2|NAV|BACKUP|BSM|LANE KEEP|RED INT|ICS|AWD

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S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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127,174KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9327745
  • Stock #: 800-019
  • VIN: 2T2BZMCA5HC068009

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Red
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 127,174 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND HAS A CLEAN CARFAX.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 LEXUS RX 350 F-SPORT 2 HAS LANDED. 3.5L V6 PRODUCING OVER 295HP AND 268LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, COLLISION WARNING, 360 PARK ASSIST, INTELLIGENT CLEARANCE SONAR,  HEATED SEATS, COOLED (VENTILATED) SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, POWER LIFTGATE, PREMIUM LEXUS F SPORT 20 INCH WHEELS, PADDLE SHIFTER, F SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, FRONT GRILLE, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, EXTERIOR BADGING, WHEELS, ETC), MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, ECO, TIPTRONIC, DIFF LOCK), AUTO LASER LIGHTS, REAR PASSENGER ADJUSTABLE SEATS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

F SPORT
FULLY LOADED
F SPORT 2
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert

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