EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

2017 MERCEDES C 43 AMG COUPE HAS LANDED.  3.0L TWIN-TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 362HP AND 384LB/FT OF TORQUE.  SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, LANE KEEP ASSIST, HEADS UP DISPLAY, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, ALCANTARA SEATS & STEERING WHEEL, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), VALVE TRONIC EXHAUST BUTTON, PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2017 Mercedes-Benz C-Class

139,330 KM

$CALL

+ taxes & licensing
AMG C43|COUPE|VALVE TRONIC|NAV|LKA|HUD|BSM|

13171043

AMG C43|COUPE|VALVE TRONIC|NAV|LKA|HUD|BSM|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report

Used
139,330KM
Excellent Condition
VIN WDDWJ6EB5HF505017

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 139,330 KM

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2017 MERCEDES C 43 AMG COUPE HAS LANDED.  3.0L TWIN-TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 362HP AND 384LB/FT OF TORQUE.  SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, LANE KEEP ASSIST, HEADS UP DISPLAY, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, ALCANTARA SEATS & STEERING WHEEL, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), VALVE TRONIC EXHAUST BUTTON, PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire

AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available

Panoramic Roof

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Transmission w/Dual Shift Mode

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

