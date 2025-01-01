$CALL+ taxes & licensing
2017 Mercedes-Benz C-Class
AMG C43|COUPE|VALVE TRONIC|NAV|LKA|HUD|BSM|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 139,330 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2017 MERCEDES C 43 AMG COUPE HAS LANDED. 3.0L TWIN-TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 362HP AND 384LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, LANE KEEP ASSIST, HEADS UP DISPLAY, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, ALCANTARA SEATS & STEERING WHEEL, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), VALVE TRONIC EXHAUST BUTTON, PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Interior
Safety
Power Options
Exterior
Mechanical
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Windows
Convenience
Powertrain
Additional Features
S.S. Auto Group
905-338-7707