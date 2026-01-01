2017 Mercedes-Benz C63 AMG

Menu
Account
Sign In
<p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=color: rgb(0, 0, 0);><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;>2017 MERCEDES C63S AMG NIGHT PACKAGE HAS LANDED.  4.0L TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 503HP AND 516LB/FT OF TORQUE. ORIGINAL GRAY EXTERIOR WRAPPED WHITE ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, INTRIOR AMBIENT LIGHTING, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, CARBON FIBRE EXTERIOR ACCENTS, <span style=mso-spacerun: yes;> </span>PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.</span></span></p><p class=MsoNormal><span style=color: rgb(0, 0, 0);><strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></strong></span></p><p class=MsoNormal><span style=color: rgb(0, 0, 0);><strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </span></strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.</span></span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>460 WOODY ROAD</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>TEXT OR CALL:</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p>

2017 Mercedes-Benz C63 AMG

94,543 KM

Details Description Features

$49,995

+ taxes & licensing
Make it Yours

2017 Mercedes-Benz C63 AMG

C63S|CARBON INT.|NAV|BSM|FCW|BURMESTER|PANO|

Watch This Vehicle
14133856

2017 Mercedes-Benz C63 AMG

C63S|CARBON INT.|NAV|BSM|FCW|BURMESTER|PANO|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

  1. 1779405851
  2. 1779405851
  3. 1779405852
  4. 1779405852
  5. 1779405852
  6. 1779405852
  7. 1779405852
  8. 1779405852
  9. 1779405852
  10. 1779405852
  11. 1779405852
  12. 1779405852
  13. 1779405852
  14. 1779405852
  15. 1779405852
  16. 1779405852
  17. 1779405852
  18. 1779405852
  19. 1779405852
  20. 1779405852
  21. 1779405852
  22. 1779405852
  23. 1779405853
  24. 1779405852
  25. 1779405852
  26. 1779405852
  27. 1779405853
  28. 1779405853
  29. 1779405853
  30. 1779405853
  31. 1779405853
  32. 1779405853
  33. 1779405853
Contact Seller
CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report
Sale

$49,995

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments
Used
94,543KM
Excellent Condition
VIN WDDWJ8HB1HF463971

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 94,543 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

 2017 MERCEDES C63S AMG NIGHT PACKAGE HAS LANDED.  4.0L TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 503HP AND 516LB/FT OF TORQUE. ORIGINAL GRAY EXTERIOR WRAPPED WHITE ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, INTRIOR AMBIENT LIGHTING, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, CARBON FIBRE EXTERIOR ACCENTS,  PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Windows

Panoramic Roof

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From S.S. Auto Group

Used 2015 BMW M4 ONE OWNER|CONV.|NAV|BACKUP|HUD|FCW|LDA|BSM| for sale in Oakville, ON
2015 BMW M4 ONE OWNER|CONV.|NAV|BACKUP|HUD|FCW|LDA|BSM| 49,367 KM $47,888 + tax & lic
Used 2022 Audi S3 NAV|BACKUP|CARPLAY|SUNROOF|BSM|LDW|FCW| for sale in Oakville, ON
2022 Audi S3 NAV|BACKUP|CARPLAY|SUNROOF|BSM|LDW|FCW| 89,919 KM $33,995 + tax & lic
Used 2019 Audi A4 TECHNIK|S-LINE|NAV|360CAM|BSM|B&O SOUND|SUNROOF| for sale in Oakville, ON
2019 Audi A4 TECHNIK|S-LINE|NAV|360CAM|BSM|B&O SOUND|SUNROOF| 83,958 KM $23,488 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-338-XXXX

(click to show)

905-338-7707

Quick Links
Directions Website Inventory
$49,995

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2017 Mercedes-Benz C63 AMG