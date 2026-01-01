$49,995+ taxes & licensing
2017 Mercedes-Benz C63 AMG
C63S|CARBON INT.|NAV|BSM|FCW|BURMESTER|PANO|
2017 Mercedes-Benz C63 AMG
C63S|CARBON INT.|NAV|BSM|FCW|BURMESTER|PANO|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$49,995
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 5
- Mileage 94,543 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2017 MERCEDES C63S AMG NIGHT PACKAGE HAS LANDED. 4.0L TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 503HP AND 516LB/FT OF TORQUE. ORIGINAL GRAY EXTERIOR WRAPPED WHITE ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, INTRIOR AMBIENT LIGHTING, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, CARBON FIBRE EXTERIOR ACCENTS, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Exterior
Comfort
Warranty
Windows
Convenience
Powertrain
Additional Features
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