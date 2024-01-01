$29,495+ tax & licensing
2017 Mercedes-Benz E300
NAV|BACKUP|BSM|ACTIVE BRAKE|ANTI COLL|BURMESTER|
2017 Mercedes-Benz E300
NAV|BACKUP|BSM|ACTIVE BRAKE|ANTI COLL|BURMESTER|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$29,495
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 104,070 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2017 MERCEDES E 300 4-MATIC SEDAN AMG PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 241HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA (MULTI ANGLE), 360 PARKING SENSORS, 360 CAMERAS, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, TRAFFIC SIGN ASSIST, DRIVE SELECT, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES, PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, MULTI-COLOR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, POWER TRUNK, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Seating
Exterior
Comfort
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Additional Features
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