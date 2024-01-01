2017 Mercedes-Benz E300

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THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; background: #FBFBFB;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-color-alt: windowtext; background: #FBFBFB;>THIS BEAUTIFUL 2017 MERCEDES E 300 4-MATIC SEDAN AMG PACKAGE HAS LANDED. <span style=mso-spacerun: yes;> </span>2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 241HP AND 273LB/FT OF TORQUE. <span style=mso-spacerun: yes;> </span>BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. <span style=mso-spacerun: yes;> </span>FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA (MULTI ANGLE), 360 PARKING SENSORS, 360 CAMERAS, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, TRAFFIC SIGN ASSIST, DRIVE SELECT, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES, PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, MULTI-COLOR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, POWER TRUNK, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. <span style=mso-spacerun: yes;> </span>4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-color-alt: windowtext; background: #FBFBFB;><span style=mso-spacerun: yes;> </span></span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>CONTACT FOR FURTHER DETAIL.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>S.S. AUTO GROUP</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.ssautogroup.ca/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2017 Mercedes-Benz E300

104,070 KM

Details Description Features

$29,495

+ tax & licensing
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2017 Mercedes-Benz E300

NAV|BACKUP|BSM|ACTIVE BRAKE|ANTI COLL|BURMESTER|

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2017 Mercedes-Benz E300

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Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1719258609
  2. 1719258509
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Used
104,070KM
Excellent Condition
VIN WDDZF4KB3HA084306

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 104,070 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 MERCEDES E 300 4-MATIC SEDAN AMG PACKAGE HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 241HP AND 273LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA (MULTI ANGLE), 360 PARKING SENSORS, 360 CAMERAS, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, TRAFFIC SIGN ASSIST, DRIVE SELECT, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES, PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, MULTI-COLOR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, POWER TRUNK, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.  4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

FULLY LOADED

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Auto Hold Brake

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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