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2017 Mercedes-Benz E300

82,381 KM

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2017 Mercedes-Benz E300

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2017 Mercedes-Benz E300

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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82,381KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 9567103
  • Stock #: 300-100
  • VIN: WDDZF4KB5HA086414

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 82,381 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST – SHOWS LOTS OF SERVICE RECORDS.

THIS BEAUTIFUL 2017 MERCEDES E300 4-MATIC SEDAN HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 241HP AND 273LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA (MULTI ANGLE), 360 PARKING SENSORS, FRONT/REARVIEW CAMERA, DISTRONIC PLUS ASSIST, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES/MERCEDES DRIVE SELECT, PREMIUM 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, MULTI-COLOR INTERIOR LIGHTING, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

FULLY LOADED
AWD
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
Bluetooth
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Proximity Key

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