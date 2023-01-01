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647-886-8182
2017 Mercedes-Benz E300
NAV|BACKUP|BSM|ANTI COLL|AUTOPARK|DRIVE SELECT|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$36,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9567103
- Stock #: 300-100
- VIN: WDDZF4KB5HA086414
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Brown
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 82,381 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST – SHOWS LOTS OF SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2017 MERCEDES E300 4-MATIC SEDAN HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 241HP AND 273LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA (MULTI ANGLE), 360 PARKING SENSORS, FRONT/REARVIEW CAMERA, DISTRONIC PLUS ASSIST, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES/MERCEDES DRIVE SELECT, PREMIUM 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, MULTI-COLOR INTERIOR LIGHTING, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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