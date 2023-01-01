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647-886-8182
2017 Mercedes-Benz E400 4MATIC
NAV|BACKUP|BSM|HUD|ANTI COLL|LANE KEEP|AUTO PARK|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$38,888
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- Listing ID: 10026798
- Stock #: 300-114
- VIN: WDDZF6GB7HA098374
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 91,191 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2017 MERCEDES E 400 4-MATIC SEDAN AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.0L BI-TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 329HP AND 354LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA (MULTI ANGLE), 360 PARKING SENSORS, 360 CAMERAS, HEADSUP DISPLAY, DISTRONIC PLUS ASSIST, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, AUTOPARK, BLIND SPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, TRAFFIC SIGN ASSIST, DRIVE SELECT, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING, HEATED SEATS (FRONT & REAR), HEATED STEERING, MASSAGE SEATS, PANORAMIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES, PREMIUM 18 INCH WHEELS, AUTO DIGITAL LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, MULTI-COLOR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, POWER TRUNK, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Seating
Comfort
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Security
Additional Features
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