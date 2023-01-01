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2017 Mercedes-Benz E400 4MATIC

91,191 KM

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2017 Mercedes-Benz E400 4MATIC

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NAV|BACKUP|BSM|HUD|ANTI COLL|LANE KEEP|AUTO PARK|

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2017 Mercedes-Benz E400 4MATIC

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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91,191KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10026798
  • Stock #: 300-114
  • VIN: WDDZF6GB7HA098374

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 91,191 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 MERCEDES E 400 4-MATIC SEDAN AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.0L BI-TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 329HP AND 354LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA (MULTI ANGLE), 360 PARKING SENSORS, 360 CAMERAS, HEADSUP DISPLAY, DISTRONIC PLUS ASSIST, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, AUTOPARK, BLIND SPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, TRAFFIC SIGN ASSIST, DRIVE SELECT, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING, HEATED SEATS (FRONT & REAR), HEATED STEERING, MASSAGE SEATS, PANORAMIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES, PREMIUM 18 INCH WHEELS, AUTO DIGITAL LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, MULTI-COLOR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, POWER TRUNK, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

FULLY LOADED
AMG PACKAGE

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Wireless Charger

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Automatic Parking

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