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647-886-8182
2017 Mercedes-Benz E400 4MATIC
NAV|BACKUP|BSM|HUD|ANTI COLL|LANE KEEP|AUTO PARK|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$35,495
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- Listing ID: 10610640
- Stock #: 300-120
- VIN: WDDZF6GBXHA139502
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 112,726 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. ONE OWNER ACCIDENT-FREE VEHICLE.
THIS BEAUTIFUL 2017 MERCEDES E 400 4-MATIC SEDAN AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.0L BI-TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 329HP AND 354LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA (MULTI ANGLE), 360 PARKING SENSORS, 360 CAMERAS, HEADSUP DISPLAY, DISTRONIC PLUS ASSIST, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, AUTOPARK, BLIND SPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, TRAFFIC SIGN ASSIST, DRIVE SELECT, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC ROOF, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES, PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, AUTO DIGITAL LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, MULTI-COLOR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, POWER TRUNK, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Seating
Comfort
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Security
Additional Features
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