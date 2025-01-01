2017 Mercedes-Benz GLA 250

Menu
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. NO ACCIDENT VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2017 MERCEDES GLA250 4MATIC HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 208HP AND 258LB/FT OF TORQUE.  BROWN EXTERIOR ON TAN INTERIOR.  LOADED WITH, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, ATTENTION ASSIST, CRUISE CONTROL, DRIVER ATTENTION ASSIST, PREMIUM SOUND SYSTEM, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT AND INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

View Carfax Report

$CALL

+ taxes & licensing

Used
97,171KM
Excellent Condition
Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
DVD / Entertainment
CD Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Heated Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

