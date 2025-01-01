$CALL+ taxes & licensing
2017 Mercedes-Benz GLA 250
BSM|FCW|BACKUP|CLEAN CARFAX|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
Vehicle Details
- Exterior Colour Brown
- Interior Colour Tan
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 97,171 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. NO ACCIDENT VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2017 MERCEDES GLA250 4MATIC HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 208HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BROWN EXTERIOR ON TAN INTERIOR. LOADED WITH, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, ATTENTION ASSIST, CRUISE CONTROL, DRIVER ATTENTION ASSIST, PREMIUM SOUND SYSTEM, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT AND INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
S.S. Auto Group
905-338-7707