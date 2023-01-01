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647-886-8182
2017 Porsche Macan
S |NAV|BACKUP|PANO|LANE DEP|BOSE|RED INT|CLEAN CF|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$35,888
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- Listing ID: 10098732
- Stock #: 1000-024
- VIN: WP1AB2A52HLB15244
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 136,061 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. ONE OWNER & ACCIDENT-FREE VEHICLE.
THIS BEAUTIFUL 2017 PORSCHE MACAN S HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 340HP AND 339LB/FT OF TORQUE. SILIVER EXTERIOR ON TWO TONE RED INTERIOR. FULLY LOADED TOP OF THE LINE WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), LANE DEPARTURE, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PORSCHE ACTIVE SAFE, PORSCHE DYNAMIC LIGHT SYSTEM, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM PACKAGE, PORSCHE CREST EMBOSSED SEATS, PANORAMIC ROOF, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, OFF-ROAD, NORMAL, TIPTRONIC), UPGRADED SPORT EXHAUST (WITH BUTTON), PREMIUM 20 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, KEYLESS START & ENTRY, POWER TRUNK, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION PORSCHE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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