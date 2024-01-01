2017 Porsche Macan

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SILIVER EXTERIOR ON TWO TONE RED INTERIOR. FULLY LOADED TOP OF THE LINE WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), LANE DEPARTURE, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PORSCHE ACTIVE SAFE, PORSCHE DYNAMIC LIGHT SYSTEM, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM PACKAGE, PORSCHE CREST EMBOSSED SEATS, PANORAMIC ROOF, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, OFF-ROAD, NORMAL, TIPTRONIC), UPGRADED SPORT EXHAUST (WITH BUTTON), PREMIUM 20 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, KEYLESS START & ENTRY, POWER TRUNK, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION PORSCHE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.</p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;> </p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;> </p><p style=margin: 0px; font-style: normal; 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AUTO GROUP</p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;> </p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal;>600 YORK STREET UNIT # 2</p><p style=margin: 0px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; 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2017 Porsche Macan

136,061 KM

Details Description Features

$30,995

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2017 Porsche Macan

S |NAV|BACKUP|PANO|LANE DEP|BOSE|RED INT|CLEAN CF|

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2017 Porsche Macan

S |NAV|BACKUP|PANO|LANE DEP|BOSE|RED INT|CLEAN CF|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1706657168
  2. 1706657182
  3. 1706657184
  4. 1706657184
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  23. 1706657179
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  33. 1706657180
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  39. 1706657175
  40. 1706657179
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136,061KM
Used
Excellent Condition
VIN WP1AB2A52HLB15244

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Red
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 136,061 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

 

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. ONE OWNER & ACCIDENT-FREE VEHICLE.

 

 

 

THIS BEAUTIFUL 2017 PORSCHE MACAN S HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 340HP AND 339LB/FT OF TORQUE. SILIVER EXTERIOR ON TWO TONE RED INTERIOR. FULLY LOADED TOP OF THE LINE WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), LANE DEPARTURE, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PORSCHE ACTIVE SAFE, PORSCHE DYNAMIC LIGHT SYSTEM, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM PACKAGE, PORSCHE CREST EMBOSSED SEATS, PANORAMIC ROOF, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, OFF-ROAD, NORMAL, TIPTRONIC), UPGRADED SPORT EXHAUST (WITH BUTTON), PREMIUM 20 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, KEYLESS START & ENTRY, POWER TRUNK, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION PORSCHE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

 

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

 

 

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S.S. AUTO GROUP

 

600 YORK STREET UNIT # 2

 

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

 

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Vehicle Features

Packages

MACAN S
PORSCHE
2017 PORSCHE MACAN S

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Additional Features

Wheel Locks
Turbocharged
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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