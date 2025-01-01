$19,995+ tax & licensing
Make it Yours
ad: gallery_header
2017 RAM 1500
2017 RAM 1500
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$19,995
+ taxes & licensing
Used
168,000KM
ad: gallery_incontent_1
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 6
- Mileage 168,000 KM
ad: gallery_incontent_1
Vehicle Description
# NO ACCIDENTS – CLEAN HISTORY
# SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN PRICE!
# 2-YEAR WARRANTY INCLUDED
THIS 2017 RAM 1500 QUAD CAB IS IN EXCELLENT CONDITION, DRIVES FLAWLESSLY. DEALER MAINTAINED.
168,000 KM
FEATURES & HIGHLIGHTS:
- 4X4
- BACKUP CAMERA
- BLUETOOTH CONNECTIVITY
- CRUISE CONTROL
- AIR CONDITIONING
- POWER WINDOWS & MIRRORS
- 17-INCH ALLOY WHEELS
- BEDLINER – PROTECTS CARGO AREA
- HARD TONNEAU COVER
#BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!
PRICE + HST – NO HIDDEN FEES!
CONTACT US TODAY TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING & TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5
(416) 527-0101
QUALITY USED CARS – TRANSPARENT PRICING – EXCEPTIONAL SERVICE
# SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN PRICE!
# 2-YEAR WARRANTY INCLUDED
THIS 2017 RAM 1500 QUAD CAB IS IN EXCELLENT CONDITION, DRIVES FLAWLESSLY. DEALER MAINTAINED.
168,000 KM
FEATURES & HIGHLIGHTS:
- 4X4
- BACKUP CAMERA
- BLUETOOTH CONNECTIVITY
- CRUISE CONTROL
- AIR CONDITIONING
- POWER WINDOWS & MIRRORS
- 17-INCH ALLOY WHEELS
- BEDLINER – PROTECTS CARGO AREA
- HARD TONNEAU COVER
#BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!
PRICE + HST – NO HIDDEN FEES!
CONTACT US TODAY TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING & TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5
(416) 527-0101
QUALITY USED CARS – TRANSPARENT PRICING – EXCEPTIONAL SERVICE
ad: gallery_incontent_2
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
ad: gallery_incontent_3
More inventory From Terminal Motors
2016 Mazda CX-5 GX 105,000 KM $15,995 + tax & lic
2016 Nissan Murano SL 144,000 KM $15,995 + tax & lic
2017 RAM 1500 ST 141,000 KM SOLD
Email Terminal Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
ad: gallery_mrec_1
ad: gallery_mrec_2
ad: gallery_vrec
$19,995
+ taxes & licensing
Terminal Motors
416-527-0101
2017 RAM 1500