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# NO ACCIDENTS – CLEAN HISTORY<br><div># SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN PRICE! # 2-YEAR WARRANTY INCLUDED THIS 2017 RAM 1500 QUAD CAB IS IN EXCELLENT CONDITION, DRIVES FLAWLESSLY. DEALER MAINTAINED. 168,000 KM FEATURES & HIGHLIGHTS: - 4X4 - BACKUP CAMERA - BLUETOOTH CONNECTIVITY - CRUISE CONTROL - AIR CONDITIONING - POWER WINDOWS & MIRRORS - 17-INCH ALLOY WHEELS - BEDLINER – PROTECTS CARGO AREA - HARD TONNEAU COVER #BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE! FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE! PRICE + HST – NO HIDDEN FEES! CONTACT US TODAY TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING & TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS 1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5 (416) 527-0101 QUALITY USED CARS – TRANSPARENT PRICING – EXCEPTIONAL SERVICE </div>

2017 RAM 1500

168,000 KM

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2017 RAM 1500

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2017 RAM 1500

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Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

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This vehicle is Safety Certified.

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Used
168,000KM

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 168,000 KM

Vehicle Description

# NO ACCIDENTS – CLEAN HISTORY
# SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN PRICE!
# 2-YEAR WARRANTY INCLUDED

THIS 2017 RAM 1500 QUAD CAB IS IN EXCELLENT CONDITION, DRIVES FLAWLESSLY. DEALER MAINTAINED.

168,000 KM

FEATURES & HIGHLIGHTS:

- 4X4
- BACKUP CAMERA
- BLUETOOTH CONNECTIVITY
- CRUISE CONTROL
- AIR CONDITIONING
- POWER WINDOWS & MIRRORS
- 17-INCH ALLOY WHEELS
- BEDLINER – PROTECTS CARGO AREA
- HARD TONNEAU COVER

#BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
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TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5
(416) 527-0101

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