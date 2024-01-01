2017 Volkswagen GTI

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VERY WELL EQUIPPED.</span></p><p class=x_MsoNormal style=caret-color: #0b5394; color: #0b5394; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 15.693334px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: 12.84px; font-family: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: 0%; background-size: auto; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-origin: padding-box; background-clip: border-box; background-color: #fbfbfb !important;> </span></p><p class=x_MsoNormal style=caret-color: #0b5394; color: #0b5394; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.</span></p><p class=x_MsoNormal style=caret-color: #0b5394; color: #0b5394; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;> </span></p><p class=x_MsoNormal style=caret-color: #0b5394; color: #0b5394; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>CONTACT FOR FURTHER DETAIL.</span></p><p class=x_MsoNormal style=caret-color: #0b5394; color: #0b5394; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;> </span></p><p class=x_MsoNormal style=caret-color: #0b5394; color: #0b5394; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>S.S. AUTO GROUP</span></p><p class=x_MsoNormal style=caret-color: #0b5394; color: #0b5394; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=x_MsoNormal style=caret-color: #0b5394; color: #0b5394; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=x_MsoNormal style=caret-color: #0b5394; color: #0b5394; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=x_MsoNormal style=caret-color: #0b5394; color: #0b5394; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;><span style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: black !important;><a style=border: 0px; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; 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2017 Volkswagen GTI

120,768 KM

Details Description Features

$20,888

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2017 Volkswagen GTI

AUTOBAHN|6SPD|NAV|BACKUP|BSM|LANE DEP|ADPT CRUISE|

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2017 Volkswagen GTI

AUTOBAHN|6SPD|NAV|BACKUP|BSM|LANE DEP|ADPT CRUISE|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1707776315
  2. 1707776175
  3. 1707776315
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120,768KM
Used
Excellent Condition
VIN 3VW5T7AU2HM038486

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 120,768 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2017 VOLKSWAGEN GOLF GTI S AUTOBAHN 4 DOOR HATCH HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 220HP AND 258LB/FT OF TORQUE.  6-SPEED MANUAL TRANSMISSION.  GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 SENSORS/PARK PILOT, SELF PARK ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, BLINDSPOT ASSIST, REAR TRAFFIC ASSIST, FRONT ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, POWER SUNROOF, PREMIUM FENDER SOUND SYSTEM, BUCKET SEATS, HEATED SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, AUTO LED HEADLIGHTS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, CUSTOM), PREMIUM 18 INCH WHEELS, KEYLESS ACCESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

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Vehicle Features

Packages

VW GOLF
AUTOBAHN
MANUAL
MANUAL GOLF GTI

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert

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