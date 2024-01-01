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2017 Volkswagen GTI
AUTOBAHN|6SPD|NAV|BACKUP|BSM|LANE DEP|ADPT CRUISE|
2017 Volkswagen GTI
AUTOBAHN|6SPD|NAV|BACKUP|BSM|LANE DEP|ADPT CRUISE|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$20,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 120,768 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.
THIS BEAUTIFUL 2017 VOLKSWAGEN GOLF GTI S AUTOBAHN 4 DOOR HATCH HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 220HP AND 258LB/FT OF TORQUE. 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 SENSORS/PARK PILOT, SELF PARK ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, BLINDSPOT ASSIST, REAR TRAFFIC ASSIST, FRONT ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, POWER SUNROOF, PREMIUM FENDER SOUND SYSTEM, BUCKET SEATS, HEATED SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, AUTO LED HEADLIGHTS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, CUSTOM), PREMIUM 18 INCH WHEELS, KEYLESS ACCESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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647-886-XXXX(click to show)
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