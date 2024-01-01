$28,888+ tax & licensing
2018 Audi A5
S-LINE|NAVI|BACKUP|COOLED SEATS|DRIVE SELECT|
2018 Audi A5
S-LINE|NAVI|BACKUP|COOLED SEATS|DRIVE SELECT|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$28,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 68,407 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE WITH SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2018 AUDI A5 SPORTBACK PROGRESSIV S-LINE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 252HP AND 273LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, EFFICIENCY ASSIST, HEATED SEATS, COOLED SEATS, HEATED STEERING, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, PREMIUM SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, S LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, POWER SUNROOF, POWER TRUNK, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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