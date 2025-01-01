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2018 Audi Q5

96,000 KM

Details Description

$22,995

+ taxes & licensing
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2018 Audi Q5

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12704004

2018 Audi Q5

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

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Certified

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$22,995

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Used
96,000KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 96,000 KM

Vehicle Description

♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED
♦️ NO ACCIDENTS
♦️ PROGRESSIV TRIM – LUXURY & PERFORMANCE
♦️ QUATTRO ALL-WHEEL DRIVE

NEW ARRIVAL – 2018 AUDI Q5 PROGRESSIV IN A STUNNING GREY FINISH. A REFINED, ACCIDENT-FREE LUXURY SUV WITH ELEGANT DESIGN, MODERN TECH, AND AUDI’S RENOWNED QUATTRO SYSTEM.

96,000 KMS

EQUIPPED WITH:

2.0L TURBOCHARGED ENGINE

QUATTRO ALL-WHEEL DRIVE

LEATHER INTERIOR

PANORAMIC SUNROOF

HEATED FRONT SEATS

HEATED STEERING WHEEL

BACKUP CAMERA

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POWER LIFTGATE

PUSH-BUTTON START

BLUETOOTH CONNECTIVITY

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ALLOY WHEELS

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