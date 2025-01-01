$22,995+ taxes & licensing
Make it Yours
2018 Audi Q5
2018 Audi Q5
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$22,995
+ taxes & licensing
Used
96,000KM
Excellent Condition
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 96,000 KM
Vehicle Description
♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED
♦️ NO ACCIDENTS
♦️ PROGRESSIV TRIM – LUXURY & PERFORMANCE
♦️ QUATTRO ALL-WHEEL DRIVE
NEW ARRIVAL – 2018 AUDI Q5 PROGRESSIV IN A STUNNING GREY FINISH. A REFINED, ACCIDENT-FREE LUXURY SUV WITH ELEGANT DESIGN, MODERN TECH, AND AUDI’S RENOWNED QUATTRO SYSTEM.
96,000 KMS
EQUIPPED WITH:
2.0L TURBOCHARGED ENGINE
QUATTRO ALL-WHEEL DRIVE
LEATHER INTERIOR
PANORAMIC SUNROOF
HEATED FRONT SEATS
HEATED STEERING WHEEL
BACKUP CAMERA
APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO
POWER LIFTGATE
PUSH-BUTTON START
BLUETOOTH CONNECTIVITY
DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL
ALLOY WHEELS
AND MORE...
BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED
♦️ NO ACCIDENTS
♦️ PROGRESSIV TRIM – LUXURY & PERFORMANCE
♦️ QUATTRO ALL-WHEEL DRIVE
NEW ARRIVAL – 2018 AUDI Q5 PROGRESSIV IN A STUNNING GREY FINISH. A REFINED, ACCIDENT-FREE LUXURY SUV WITH ELEGANT DESIGN, MODERN TECH, AND AUDI’S RENOWNED QUATTRO SYSTEM.
96,000 KMS
EQUIPPED WITH:
2.0L TURBOCHARGED ENGINE
QUATTRO ALL-WHEEL DRIVE
LEATHER INTERIOR
PANORAMIC SUNROOF
HEATED FRONT SEATS
HEATED STEERING WHEEL
BACKUP CAMERA
APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO
POWER LIFTGATE
PUSH-BUTTON START
BLUETOOTH CONNECTIVITY
DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL
ALLOY WHEELS
AND MORE...
BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Terminal Motors
2018 Audi Q5 96,000 KM $22,995 + tax & lic
2018 Mitsubishi Outlander PHEV SE Touring 83,000 KM $21,995 + tax & lic
2016 Volkswagen Golf R 128,000 KM $24,995 + tax & lic
Email Terminal Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
$22,995
+ taxes & licensing>
Terminal Motors
416-527-0101
2018 Audi Q5