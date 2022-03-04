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2018 Audi Q7

115,940 KM

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2018 Audi Q7

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PREMIUM PLUS|NAV|360 CAM|BSM|DRIVE SLCT|CLEAN CF|

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2018 Audi Q7

PREMIUM PLUS|NAV|360 CAM|BSM|DRIVE SLCT|CLEAN CF|

Location

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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115,940KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8526107
  • Stock #: 200-158
  • VIN: WA1LAAF79JD011457

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 115,940 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2018 AUDI Q7 3.0 TFSI PREMIUM PLUS HAS LANDED. 7 PASSENGER. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 333HP AND 325LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON LIGHT GREY INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, AUDI PRE SENSE (ANTI COLLISION), DIGITAL DASH, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED (COOLED) SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, POWER FOLDING 3RD ROW SEATS, PREMIUM AUDI 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

PREMIUM PLUS
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Push Button Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Apple CarPlay
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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