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647-886-8182
2018 Audi Q7
PREMIUM PLUS|NAV|360 CAM|BSM|DRIVE SLCT|CLEAN CF|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$39,788
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8526107
- Stock #: 200-158
- VIN: WA1LAAF79JD011457
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Grey
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 115,940 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2018 AUDI Q7 3.0 TFSI PREMIUM PLUS HAS LANDED. 7 PASSENGER. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 333HP AND 325LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON LIGHT GREY INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, AUDI PRE SENSE (ANTI COLLISION), DIGITAL DASH, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED (COOLED) SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, POWER FOLDING 3RD ROW SEATS, PREMIUM AUDI 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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