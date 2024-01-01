$32,888+ tax & licensing
2018 Audi S5
TECHNIK|NAVI|BSM|LKA|HUD|MASSAGE SEATS|SPORT DIFF|
2018 Audi S5
TECHNIK|NAVI|BSM|LKA|HUD|MASSAGE SEATS|SPORT DIFF|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$32,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 115,072 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. ACCIDENT-FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2018 AUDI S5 TECHNIK PRESTIGE 2-DOOR COUPE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 354HP AND 369LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 CAMERA (MULTI-ANGLE), 360 PARKING SENSORS, HEADS-UP DISPLAY, ACTIVE LANE KEEP ASSIST, BLINDSPOT ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, AUDI PRE SENSE, EFFICIENCY ASSIST, TRAFFIC JAM ASSIST, MASSAGE SEATS, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, DIAMOND STITCHED SEATS, HEATED SEATS, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL) WITH UPGRADED SPORT DIFFERENTIAL, PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, POWER SUNROOF, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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