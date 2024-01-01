2018 Audi S5

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WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. <span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000;> </span>TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 CAMERA (MULTI-ANGLE), 360 PARKING SENSORS, HEADS-UP DISPLAY, ACTIVE LANE KEEP ASSIST, BLINDSPOT ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, AUDI PRE SENSE, EFFICIENCY ASSIST, TRAFFIC JAM ASSIST, MASSAGE SEATS, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, DIAMOND STITCHED SEATS, HEATED SEATS, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL) WITH</span><span style=font-size: 12px; background-color: #fbfbfb;> UPGRADED SPORT DIFFERENTIAL, </span><span style=font-size: 12px; background-color: #fbfbfb;>PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, POWER SUNROOF, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.</span></p><p class=MsoNormal style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: 100%;> </p><p class=MsoNormal style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: 100%;><span style=font-size: 9pt;>VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.</span></p><p class=MsoNormal style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: 100%; line-height: normal;><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; font-size: 9pt;> </span></p><p class=MsoNormal style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: 100%; line-height: normal;><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; font-size: 9pt;>CONTACT FOR FURTHER DETAIL.</span></p><p class=MsoNormal style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: 100%; line-height: normal;><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; font-size: 9pt;> </span></p><p class=MsoNormal style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: 100%; line-height: normal;><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; font-size: 9pt;>S.S. AUTO GROUP</span></p><p class=MsoNormal style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: 100%; line-height: normal;><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; font-size: 9pt;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=MsoNormal style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: 100%; line-height: normal;><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; font-size: 9pt;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=MsoNormal style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: 100%; line-height: normal;><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; font-size: 9pt;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=MsoNormal style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: 100%; line-height: normal;><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; font-size: 9pt;>http://www.ssautogroup.ca/</span></p><p class=MsoNormal style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: 100%; line-height: normal;><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; font-size: 9pt;>http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/</span></p><p class=MsoNormal style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif; -webkit-text-size-adjust: 100%; line-height: normal;><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; font-size: 9pt;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2018 Audi S5

115,072 KM

Details Description Features

$32,888

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2018 Audi S5

TECHNIK|NAVI|BSM|LKA|HUD|MASSAGE SEATS|SPORT DIFF|

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2018 Audi S5

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Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1719959396
  2. 1719959283
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115,072KM
Excellent Condition
VIN WAUR4AF5XJA003114

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 115,072 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  ACCIDENT-FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS.

 

THIS BEAUTIFUL 2018 AUDI S5 TECHNIK PRESTIGE 2-DOOR COUPE HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 354HP AND 369LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 CAMERA (MULTI-ANGLE), 360 PARKING SENSORS, HEADS-UP DISPLAY, ACTIVE LANE KEEP ASSIST, BLINDSPOT ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, AUDI PRE SENSE, EFFICIENCY ASSIST, TRAFFIC JAM ASSIST, MASSAGE SEATS, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, DIAMOND STITCHED SEATS, HEATED SEATS, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL) WITH UPGRADED SPORT DIFFERENTIAL, PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, POWER SUNROOF, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Technik Package
Fully Loaded

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Apple CarPlay

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bucket Seats
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Seat-Massage

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2020 Mercedes-Benz C 300 AMG PKG|NAVI|BACKUP|BSM|ACTIVE BRAKE|PANO|20”RIMS| 79,466 KM $32,495 + tax & lic
Used 2021 Mercedes-Benz GLB |CARPLAY|BACKUP|BSM|ACTIVEBRAKE|PANO|CLEAN CARFAX| for sale in Oakville, ON
2021 Mercedes-Benz GLB |CARPLAY|BACKUP|BSM|ACTIVEBRAKE|PANO|CLEAN CARFAX| 93,874 KM $32,888 + tax & lic
Used 2020 Mercedes-Benz GLE450 |NAVI|360|HUD|BURMESTER|MASSAGE|BSM|LKA|PANO| for sale in Oakville, ON
2020 Mercedes-Benz GLE450 |NAVI|360|HUD|BURMESTER|MASSAGE|BSM|LKA|PANO| 89,891 KM $48,888 + tax & lic

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