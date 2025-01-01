$28,990+ tax & licensing
2018 Audi SQ5
TECHNIK|NAV|360|BSM|AMBIENT LIGHTING|DRIVE SELECT|
2018 Audi SQ5
TECHNIK|NAV|360|BSM|AMBIENT LIGHTING|DRIVE SELECT|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$28,990
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 122,190 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2018 AUDI SQ5 TECHNIK PRESTIGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 354HP AND 369LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, AUDI PRE SENSE, EFFICIENCY ASSIST, FULL VIRTUAL COCKPIT, PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, HEATED & COOLED CUP HOLDERS, HEATED STEERING, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, POWER SEATS, POWER TRUNK, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM 21 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $899 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Windows
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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