EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

2018 AUDI SQ5 TECHNIK PRESTIGE HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 354HP AND 369LB/FT OF TORQUE.  GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, AUDI PRE SENSE, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, EFFICIENCY ASSIST, FULL VIRTUAL COCKPIT, PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, HEATED & COOLED CUP HOLDERS, HEATED STEERING, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, POWER SEATS, POWER TRUNK, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), AIR SUSPENSION, SPORT DIFFERENTIAL, PREMIUM 21 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2018 Audi SQ5

114,173 KM

$26,888

+ taxes & licensing
2018 Audi SQ5

TECHNIK|ONE OWNER|NAV|360CAM|ACC|FCW|BSM|BO SOUND|

13330868

2018 Audi SQ5

TECHNIK|ONE OWNER|NAV|360CAM|ACC|FCW|BSM|BO SOUND|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

$26,888

+ taxes & licensing

Used
114,173KM
Excellent Condition
VIN WA1C4AFY7J2085617

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 114,173 KM

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2018 AUDI SQ5 TECHNIK PRESTIGE HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 354HP AND 369LB/FT OF TORQUE.  GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, AUDI PRE SENSE, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, EFFICIENCY ASSIST, FULL VIRTUAL COCKPIT, PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, HEATED & COOLED CUP HOLDERS, HEATED STEERING, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, POWER SEATS, POWER TRUNK, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), AIR SUSPENSION, SPORT DIFFERENTIAL, PREMIUM 21 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available

Panoramic Roof

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Transmission w/Dual Shift Mode

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
$26,888

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2018 Audi SQ5