$26,888+ taxes & licensing
2018 Audi SQ5
TECHNIK|ONE OWNER|NAV|360CAM|ACC|FCW|BSM|BO SOUND|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$26,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 114,173 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2018 AUDI SQ5 TECHNIK PRESTIGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 354HP AND 369LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, AUDI PRE SENSE, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, EFFICIENCY ASSIST, FULL VIRTUAL COCKPIT, PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, HEATED & COOLED CUP HOLDERS, HEATED STEERING, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, POWER SEATS, POWER TRUNK, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), AIR SUSPENSION, SPORT DIFFERENTIAL, PREMIUM 21 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
