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647-886-8182
2018 Audi SQ5
TECHNIK PRESTIGE|NAV|BACKUP|PANO|ONE OWNER|LOADED|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$40,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9074689
- Stock #: 200-167
- VIN: WA1C4AFYXJ2128671
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 114,554 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ONE OWNER AND ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2018 AUDI SQ5 TECHNIK PRESTIGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 354HP AND 369LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED OPTIONS WITH NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, 360 PARKTRONIC ASSIST, BLINDSPOT ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, DIGITAL DASH, PREMIUM BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PADDLE SHIFTERS, AUTO LIGHTS, DIAMOND STITCHED SEATS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, REAR ADJUSTABLE SEATS, POWER TRUNK, PREMIUM AUDI 21 INCH WHEELS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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