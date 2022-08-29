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2018 Audi SQ5

114,554 KM

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2018 Audi SQ5

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2018 Audi SQ5

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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114,554KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9074689
  • Stock #: 200-167
  • VIN: WA1C4AFYXJ2128671

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 114,554 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ONE OWNER AND ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2018 AUDI SQ5 TECHNIK PRESTIGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 354HP AND 369LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED OPTIONS WITH NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, 360 PARKTRONIC ASSIST, BLINDSPOT ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, DIGITAL DASH, PREMIUM BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PADDLE SHIFTERS, AUTO LIGHTS, DIAMOND STITCHED SEATS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, REAR ADJUSTABLE SEATS, POWER TRUNK, PREMIUM AUDI 21 INCH WHEELS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

TECHNIK
FULLY LOADED
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
DVD / Entertainment
Premium Sound System
Bluetooth
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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