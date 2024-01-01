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2018 BMW 330i
M SPORT|XDRIVE|NAV|360 CAM|BLINDSPOT|RED INT|
2018 BMW 330i
M SPORT|XDRIVE|NAV|360 CAM|BLINDSPOT|RED INT|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$23,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Red
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 106,531 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2018 BMW 330I XDRIVE M SPORT HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 248HP AND 258LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, M SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, SIDE SKIRTS, STEERING WHEEL, DOOR SILLS, ETC), HEATED STEERING, HEATED SEATS FRONT & REAR, POWER SUNROOF, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT), AUTO LIGHTS, 18 INCH M PACKAGE WHEELS, POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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