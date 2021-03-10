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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2018 BMW 530I XDRIVE M PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 248HP AND 258LB/FT OF TORQUE. MIDNIGHT BLUE EXTERIOR ON WHITE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, HEADS UP DISPLAY, MASSAGE SEATS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, COOLED SEATS, APPLE CARPLAY, WIRELESS CHARGING PAD, GESTURE CONTROL, AMBIENT LIGHTING, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), PREMIUM BMW M SPORT 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW I-DRIVE ENTERTAINMENT SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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